Formule 1-analist Ernest Knoors heeft zijn grote waardering uitgesproken voor Gianpiero Lambiase na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De vaste race-engineer van Max Verstappen voorkwam volgens de technisch expert met een beslissend ingrijpen dat de Nederlander zijn race op het Baku City Circuit vroegtijdig in rook zag opgaan.

Tijdens de race op zaterdag leek Verstappen aan te sturen op een vroege strategische bandenwissel vanaf de mediums. De Limburger hoopte de overstap te maken naar het zachtste rubber, maar Lambiase weigerde resoluut gehoor te geven aan die wens. Door Verstappen op de baan te houden tot het moment dat er daadwerkelijk een safety car naar buiten kwam, stelde Red Bull Racing alsnog de tweede plaats veilig in Bakoe.

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Uitzonderlijk leiderschap

Knoors legt in zijn analyse voor Viaplay uit dat de situatie op de boordradio rond de dertigste ronde uiterst delicaat was, juist doordat de coureur zelf begon aan te dringen op een tactische verandering. Volgens de analist toonde Lambiase op dat moment uitzonderlijk leiderschap door voet bij stuk te houden en de coureur niet naar de pitstraat te halen.

Ingrijpen Lambiase

"Nog een compliment voor Gianpiero Lambiase, want Max zat te vissen. Ik wil stoppen om op die rode band te gaan, want ik dacht, die kan ook een halve race doen. En had hij daar toe gegeven, had Gianpiero gezegd, nou, dan gaan we nu wel stoppen, dan was hij twee ronden voor die safety car, had hij gestopt en dan was de race weg geweest. Dat was wel heel sterk van Gianpiero om te zeggen, nee, rustig aan, het kom naar je toe", aldus Knoors.

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