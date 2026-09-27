Colapinto mogelijk tóch geschorst, Mercedes kan Verstappen-data amper geloven | GPFans Recap

Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De zaterdagsrace in Bakoe, de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop! En in deze GPFans Recap zorgen wij de dag na de race ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

Het is zondag en daar waar we gebruikelijk vandaag de race rijden, is die natuurlijk gisteren al afgewerkt. Vanzelfsprekend valt er genoeg na te bespreken over de Grand Prix. Vandaag ging het over meer over Franco Colapinto die wellicht tóch geschorst gaat worden bij Alpine, bracht hetzelfde team een statement uit over de vele online haat die weer is verschenen na de race in Azerbeidzjan en

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Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'

De positie van coureur Franco Colapinto zou hevig onder druk staan binnen het Formule 1-team van Alpine. Na een kostbare crash tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan overweegt de renstal naar verluidt interne maatregelen tegen de Argentijnse coureur, waarbij een tijdelijke schorsing voor de komende race op het circuit van Sepang niet wordt uitgesloten. Lando Norris zou op deze manier zijn zin krijgen. Lees hier het hele artikel over de mogelijke schorsing voor Franco Colapinto.

FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in Azerbeidzjan

De FIA heeft laten weten dat marshals tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan onterecht de safety car-borden hebben laten zien aan het veld. Het opmerkelijke moment deed zich voor net na de eerste herstart op het Baku City Circuit. Hoewel de stewards zelf ruiterlijk toegeven dat de signalen niet klopten, ontving Gabriel Bortoleto alsnog een tijdstraf van tien seconden. Lees hier het hele artikel over de fout van de FIA.

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Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"

Bradley Lord heeft teruggeblikt op de zenuwslopende overwinning van George Russell tijdens de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan. Daarin zat Max Verstappen de Brit tot de allerlaatste meters op de hielen. De adjunct-teambaas van Mercedes wijst naar de opvallende data die hij zag bij Verstappen, die uiteindelijk slechts 0.196 seconden tekortkwam op Russell. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Mercedes.

Alpine slaat alarm na nieuwe zee haatreacties: 'Dit veroordelen wij sterk"

Het BWT Alpine Formula One Team heeft zondag in een officieel statement fel uitgehaald naar de aanhoudende online haat en het wangedrag op sociale media na afloop van de Azerbaijan Grand Prix. Lees hier het hele artikel over het statement van Alpine.

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Leclerc verspreekt zich over Ferrari-motor: perschef kan ogen niet geloven

Charles Leclerc heeft afgelopen zaterdag na afloop van de Grand Prix van Azerbeidzjan per ongeluk vertrouwelijke technische details over de krachtbron van Ferrari verklapt. De coureur bevestigde in de paddock van Baku dat hij met de nieuwste ADUO 2-specificatie van het Italiaanse team reed, waarna een veelzeggende reactie volgde van zijn persvoorlichter. Lees hier het hele artikel over het bijzondere moment met Charles Leclerc.

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