De twee slotraces van het Formule 1-seizoen in Qatar en Abu Dhabi gaan dit jaar door zoals gepland. Dat meldt Formule 1-journalist Kym Illman op basis van directe toezeggingen vanuit de top van Formula One Management.

Ondanks de aanhoudende regionale onrust in het Midden-Oosten en de aanhoudende geruchten over een mogelijke verplaatsing naar Europa, heeft de leiding van de sport na intensief overleg met veiligheidsdiensten en logistieke experts volgens het bericht groen licht gegeven voor de ontknoping in de Golfregio. De seizoensfinale van 2026 staat officieel gepland met de Grand Prix van Qatar van 27 tot en met 29 november op het Lusail International Circuit, gevolgd door het slotstuk op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi van 3 tot en met 6 december. Hoewel de Grands Prix op de kalender blijven staan, fungeert het Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola momenteel als officiële Europese back-up, voor het geval de situatie in het Midden-Oosten alsnog buitengewoon escaleert en de sport direct moet uitwijken naar het Italiaanse circuit.

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Toezeggingen

Illman laat via een videoupdate op Instagram weten dat hij zelf verrast werd door de stellige garanties van de beleidsbepalers, nadat hij uit voorzorg al rekening hield met een Italiaanse seizoensafsluiter. "Tot op heden was ik er vrij zeker van dat F1 in Imola zou racen voor de laatste race van het jaar, zozeer zelfs dat ik accommodatie had geboekt", legt hij uit. "Nou, vandaag ben ik de grond in geboord omdat ik een gesprek had met iemand van de Formule 1-management die volkomen openhartig was over het feit dat we aan het einde van het jaar zowel in Qatar als in Abu Dhabi zullen racen."

Volgens Illman heeft de sportorganisatie de geopolitieke risico's uitvoerig geanalyseerd en zijn alle betrokken partijen gerustgesteld over de veiligheid. "Natuurlijk hebben we al deze onrust in het Midden-Oosten meegemaakt. Het Formule 1-management heeft vergaderd met hun beveiligings- en logistieke mensen en is er 100% zeker van dat het veilig is om daar te racen", zo klinkt het. Daarbij vroeg hij specifiek door naar de dreiging van drone-incidenten in het gebied. "Ik vroeg hen wel naar enkele droneaanvallen die we op televisie hebben gezien en kreeg te horen dat die aanvallen over het algemeen gericht zijn op Amerikaanse bases, en, let op, die bases worden voorafgaand aan eventuele aanvallen gewaarschuwd om personeel de kans te geven die locaties te verlaten. Formule 1 heeft zeker contact opgenomen met de betrokken staten en hun beveiligingsmensen, en die instanties zeggen dat het goed is om te gaan."

Imola als back-up

Max Verstappen liet zich eerder juist kritisch uit over het afreizen naar gebieden waar gewapende spanningen heersen, waarbij de coureur van Red Bull Racing aangaf liever op een veilig Europees circuit als Imola te rijden. Illman erkent dat die geluiden leven op de grid, maar ziet de plannen vooralsnog niet wijzigen. "Nu weet ik dat het bizar lijkt, en Max Verstappen heeft inderdaad gezegd dat hij bij voorkeur niet wil racen in een gebied met een militair conflict", aldus de verslaggever. "Maar ik was verrast en zelfs bemoedigd door hoe zelfverzekerd mijn contactpersoon vandaag was, die me al deze informatie gaf en me garandeerde dat we naar deze races gaan."

Ondanks het vertrouwen van Formula One Management blijft het Italiaanse circuit stand-by staan voor het geval er onverhoopt toch ingegrepen moet worden voor de ontknoping in december. Lokale autoriteiten hebben toestemming gekregen voor fysieke voorbereidingen en de teams treffen logistieke voorzorgsmaatregelen voor een eventuele verplaatsing. "Maar ze zeiden wel dat ze Imola aan het voorbereiden zijn als back-up", besluit Illman. "En dat betekent dat veel van de uitrusting van de teams vroegtijdig wordt aangevoerd. Niet alles, uiteraard geen auto's, maar omdat de Formule 1-teams verschillende opstellingen hebben, zullen ze materiaal naar Imola sturen voor het geval dat nodig mocht zijn."

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