De Grand Prix van Bahrein verhuist in het Formule 1-seizoen van 2026 eenmalig naar het Sepang International Circuit in Maleisië en aankomend weekend is het tijd voor die race. Dit zijn de starttijden van de sessies.

De race wordt niet verreden op het traditionele Bahrein International Circuit in Sakhir vanwege de aanhoudende onrust en de veiligheidssituatie in het Midden-Oosten. Ondanks de verhuizing naar Zuidoost-Azië behoudt het raceweekend officieel de naam van de Golfstaat en blijft Bahrein de financiering van het evenement verzorgen en de ticketopbrengsten behouden. Het evenement staat op de kalender van vrijdag 2 oktober tot en met zondag 4 oktober als de zestiende ronde van het wereldkampioenschap. De wedstrijd vormt het middelste deel van een Aziatische triple-header, ingeklemd tussen de Grand Prix van Azerbeidzjan en de Grand Prix van Singapore.

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Sepang International Circuit

Sessietijden

Het Sepang International Circuit maakt hierdoor na negen jaar afwezigheid zijn rentree in de koningsklasse van de autosport. De 5,412 kilometer lange baan was in 2017 voor het laatst het strijdtoneel van een officiële Grand Prix. Destijds schreef Max Verstappen de overwinning op zijn naam in dienst van Red Bull. De verhuizing betekent een unicum in de moderne historie van de sport, al werd het evenement in Sakhir in 2011 al eens definitief afgelast ten tijde van de Arabische Lente.

De Grand Prix van Bahrein op Maleisische bodem telt 57 ronden en kent een vroeg tijdschema voor Europese kijkers. Op vrijdag 2 oktober openen de coureurs het weekeinde met de eerste vrije training van 06:30 tot 07:30 uur Nederlandse tijd, gevolgd door de tweede vrije training van 10:00 tot 11:00 uur. De derde oefensessie staat gepland op zaterdag 3 oktober van 06:30 tot 07:30 uur, waarna de kwalificatie om 10:00 uur van start gaat. De race begint op zondag 4 oktober om 09:00 uur Nederlandse tijd.

Vrijdag 2 oktober

06:30 uur Vrije Training 1

10:00 uur Vrije Training 2

Zaterdag 3 oktober

06:30 uur Vrije Training 3

10:00 uur Kwalificatie

Zondag 4 oktober

09:00 uur: Grand Prix van Bahrein

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