Max Verstappen heeft tijdens de afgelopen drie Grands Prix in de Formule 1 meer punten binnengehaald dan de complete fabrieksteams van Ferrari en McLaren. De Nederlander wist in deze periode een totaal van 51 punten bij elkaar te rijden, terwijl McLaren bleef steken op 41 punten en Ferrari genoegen moest nemen met 40 punten.

Met die recente oogst versterkt de coureur van Red Bull Racing zijn positie én die van zijn team in het wereldkampioenschap aanzienlijk. Waar de formaties uit Woking en Maranello aantraden met twee auto's om constructeurspunten te verzamelen, bleek de individuele score van Verstappen voldoende om beide topteams achter zich te laten in de recente krachtmetingen.

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Verstappen overtreft constructeurs

Verstappen legde de basis voor deze opvallende statistiek met constante topklasseringen in de meest recente raceweekenden. Op het circuit van Monza sleepte hij tijdens de Grand Prix van Italië al een knappe derde plaats binnen, waarna hij in Spanje én tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan als tweede over de eindstreep kwam na een fel gevecht om de winst.

De Italiaanse renstal Ferrari kende daarentegen een wisselvalliger verloop van de recente races, waardoor Charles Leclerc en Lewis Hamilton gezamenlijk niet verder kwamen dan 40 punten. McLaren kende eveneens tegenslag in Azerbeidzjan door een uitvalbeurt van Lando Norris, waardoor de equipe samen met Oscar Piastri bleef steken op een gecombineerde score van 41 punten over dezelfde periode.

Deelnemer / Team Type entiteit Gescoorde punten Max Verstappen Coureur (Red Bull Racing) 51 McLaren Constructeur 41 Ferrari Constructeur 40

Red Bull nadert subtop constructeurs

Red Bull Racing heeft dankzij de recente resultaten van Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar, die in Azerbeidzjan als derde finishte, de aansluiting met de voorhoede deels hersteld. De Oostenrijkse renstal staat momenteel op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap met 263 punten en verkleint daarmee het gat naar McLaren, dat met 306 punten de derde positie bezet. Ferrari staat voorlopig tweede met 378 punten, terwijl Mercedes de leiding stevig in handen heeft met 538 punten.

In het rijdersklassement bezet Verstappen momenteel de zesde positie met 163 punten, vlak achter Leclerc die op 179 punten staat en Norris met 186 punten. Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell voeren het kampioenschap aan met respectievelijk 302 en 236 punten.

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