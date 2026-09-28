Rocco Coronel heeft op het circuit van Jérez de la Frontera zijn derde overwinning van het seizoen geboekt in het Spaans Formule 4-kampioenschap. De coureur uit het juniorenprogramma van Red Bull bekroonde zijn sterke optreden bovendien met zijn allereerste poleposition van het racejaar.

Coronel kende tijdens de openingsfase van het raceweekend allerminst een vlekkeloze start op het Zuid-Spaanse circuit. Na bemoedigende testdagen voorafgaand aan het evenement, waarbij hij zich constant in de top drie wist te handhaven, bleek het vinden van de juiste balans tijdens de officiële sessies een stuk lastiger. Tijdens de officiële test op vrijdag klokte hij de zesde tijd binnen een ontzettend competitief veld waarin 21 coureurs binnen een seconde zaten, waarna hij in de vrije trainingen bleef steken op een vijfde en zesde positie.

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Die lastige lijn trok zich door tijdens de kwalificatiesessie die de startopstelling voor de eerste twee manches bepaalde. Vanaf de negende en achtste startplek bleek het een hele kluif om naar voren op te stomen. Beide wedstrijden op zaterdag leverden uiteindelijk een achtste plaats op, waarbij de openingsrace ook nog eens werd ontsierd door een vroege rode vlag en langdurige safety car-situaties. Coronel noemde die zaterdagse optredens naderhand dan ook "een vrij saaie race". De ommekeer volgde echter daarna, toen Coronel en zijn team hun aanpak besloten te wijzigen.

Ommezwaai brengt poleposition en zege

Coronel gooide samen met de monteurs en engineers van de renstal het roer voor de slotdag echter radicaal om. Het team besloot niet vast te houden aan de bestaande afstelling, maar een compleet andere filosofie toe te passen op de wagen. "We hadden echt iets compleet anders met de auto bedacht, volledig de andere kant op met de afstelling en dat pakte heel goed uit", zo legt de coureur uit over die cruciale ingreep.

Het effect van die aanpassingen werd direct zichtbaar in de kwalificatie op zondagochtend, waarin de Nederlander overtuigend naar de poleposition wist te snellen. Vanaf de eerste startplek behield hij bij de start van de derde race resoluut de leiding. Ook toen de wedstrijd al snel werd geneutraliseerd na een flinke crash in het middenveld, hield de Red Bull-junior het hoofd koel. Bij de herstarts wist hij zijn leidende positie soeverein te verdedigen tegen de aandringende concurrentie.

Verdere incidenten zorgden ervoor dat het veld in de slotfase opnieuw achter de safety car terechtkwam. Omdat er niet voldoende tijd resteerde om de baan weer tijdig vrij te geven, werd de overwinning onder neutralisatie binnengehaald. "Ik had gehoopt dat we nog een ronde konden racen, maar daar was helaas geen tijd meer voor", zo vertelt de winnaar daarover. "Jammer, maar dat doet verder niets af aan het resultaat. We hebben goede stappen gemaakt dit weekend, niet alleen wat betreft de afstelling van de auto, maar ook ikzelf als rijder. Het voelde gewoon helemaal top!"

Spanning in kampioenschap stijgt

Dankzij zijn derde triomf van de jaargang bezet Coronel momenteel de vierde plaats in het algemeen klassement met een puntentotaal van 144 punten. De titelstrijd in het Spaanse kampioenschap wordt momenteel aangevoerd door zijn Nederlandse teamgenoot Kasper Schormans, die met 182 punten aan de leiding gaat, op de voet gevolgd door Noah Monteiro en Boris Lyzen.

Positie Coureur Punten 1 🇳🇱 Kasper Schormans 182 2 🇵🇹 Noah Monteiro 175 3 🇵🇱 Borys Lyzen 162 4 🇳🇱 Rocco Coronel 144 5 🇷🇸 Andrej Petrovic 123

Het seizoen telt na het treffen in Jerez nog twee raceweekenden voor de prijzen definitief worden verdeeld. Het kampioenschap reist van 9 tot en met 11 oktober eerst af naar Motorland Aragón, waarna het seizoen traditioneel wordt afgesloten tussen 6 en 8 november op het bekende Circuit de Barcelona-Catalunya.

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