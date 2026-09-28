De Formule 1-paddock staat opnieuw op scherp na recente uitlatingen van Christian Horner over Scuderia Ferrari. De voormalig topman van Red Bull Racing sprak zich openhartig uit over de Italiaanse renstal, wat direct leidde tot verhitte speculaties over de positie van huidig teambaas Fred Vasseur.

De geruchtenstroom bereikte een kookpunt nadat Horner liet doorschemeren bereid te zijn een eerdere persoonlijke voorwaarde te laten vallen voor een terugkeer op het hoogste niveau. Terwijl Ferrari midden in de beslissende fase van het kampioenschap zit en de tweede plaats bij de constructeurs verdedigt, zorgen de verhalen voor merkbare onrust binnen de gelederen in Maranello.

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Uitspraken Horner in The Times

Christian Horner deed zijn veelbesproken uitspraken tijdens een interview met de Britse krant The Times, dat plaatsvond in het kader van de promotie van zijn aankomende memoires. Daarin stak de Brit zijn fascinatie voor de roemruchte Italiaanse renstal niet onder stoelen of banken. "Ferrari is het grootste merk in de Formule 1... en de droombestemming, maar een 'slapende reus'", zo liet hij optekenen. Deze typeringen deden in de paddock direct de wenkbrauwen fronsen, mede omdat de voormalig Red Bull-kopman sinds juli vorig jaar zonder operationele functie in de sport zit.

Wat de geruchtenmachine echter pas echt op volle toeren bracht, was zijn toelichting op zijn eigen toekomstplannen. Waar hij eerder altijd volhield dat hij uitsluitend wilde instappen bij een formatie waarin hij mede-eigenaar kon worden, blijkt Maranello de enige uitzondering op die regel te vormen. "[Er is] maar één team waarvoor ik niet-participatie in eigendom zou accepteren", stelt Horner zonder omhaal. Daarmee zette hij de deur naar Italië op een kier, al was het interview voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix geregeld via zijn boekenuitgever en betrof het dus geen officieel persmoment vanuit een renstal.

Frustraties bij teambaas Vasseur

Vasseur reageert getergd op de aanhoudende geruchtenstroom die zijn positie binnen de Italiaanse renstal voortdurend ter discussie stelt. De Fransman, die sinds 2023 aan het roer staat en halverwege vorig jaar juist een contractverlenging ondertekende, steekt zijn ergernis over de aanhoudende afleiding niet onder stoelen of banken. Tegenover motorsportplatform The Race geeft hij toe dat de werksfeer onder druk staat: "we werken niet in perfecte sereniteit" en noemde het een "frustrerende situatie" omdat "50% van de vragen" over zijn toekomst gaan.

Vasseur weet als geen ander dat speculatie over de leidinggevende functie bij Ferrari aan de orde van de dag is, ongeacht de behaalde resultaten op de baan. Hoewel hij erkent dat de beslissing over zijn aanblijven uiteindelijk "niet in mijn handen" ligt, weigert hij de handdoek in de ring te gooien. "Zeker. Autosport is mijn leven, het is mijn business. Ik probeer mijn best te doen. Zeker. Ik ben er om mijn werk te doen. Ik heb de beste baan ter wereld. Maar, het is zoals het is. We hebben nog zeven races te gaan, en ik zal tot de laatste bocht pushen", aldus een strijdbare Vasseur.

Contact met Elkann

John Elkann onderhoudt al geruime tijd regelmatig contact met Horner, wat de aanhoudende speculaties van extra brandstof voorziet. De voorzitter van Ferrari probeerde de Britse succesteambaas in de zomer van 2022 zelfs persoonlijk binnen te halen om Mattia Binotto op te volgen. Horner sloeg dat aanbod destijds af, waarna Maranello uiteindelijk uitkwam bij Vasseur. Dat Elkann destijds bereid was ver te gaan voor de Britse teamleider, zorgt ervoor dat de huidige geruchten in de media serieus worden genomen.

Tegelijkertijd benadrukken welingelichte bronnen dat er op dit moment absoluut geen concrete gesprekken lopen tussen Ferrari en Horner over een dienstverband. De veronderstelling dat de voormalig Red Bull-topman actief aan het onderhandelen is of dat Maranello al een wissel voorbereidt, berust puur op aannames. Horner verklaarde zelf overigens nuchter naar zijn eigen reputatie te kijken: "Ik was me ervan bewust dat ik zowel 'de oplossing als het probleem' was voor elk team dat me wilde hebben."

Cultuurkloof tussen Maranello en Horner

Horner genoot tijdens zijn lange periode bij Red Bull nagenoeg ongelimiteerde operationele macht als CEO en teambaas. Hij gaf vorm aan megaprojecten zoals Red Bull Powertrains en de bouw van een eigen windtunnel. Binnen het management in Oostenrijk ontstond op den duur zelfs vrees voor een 'Horner Racing'-constructie. Die mate van absolute zeggenschap staat haaks op de huidige realiteit bij Ferrari, waar voorzitter Elkann en CEO Benedetto Vigna een uitgesproken rigide bestuursstructuur hanteren.

Om een figuur als Horner succesvol te laten functioneren, zou de leiding van Ferrari een model moeten hanteren zoals in het roemruchte tijdperk van Jean Todt en coureur Michael Schumacher. Het is echter zeer de vraag of het huidige bestuur in Maranello bereid is zoveel bevoegdheden uit handen te geven aan één man. Horner gaf zelf aan dat de sportieve doelstellingen altijd leidend moeten zijn: "Er komt een punt waarop de concurrentiekracht van een team zwaarder weegt dan andere egoïstische zaken." Vasseur liep in zijn huidige rol al tegen de typische Ferrari-obstakels aan, zoals interne angstcultuur bij personeel en aanhoudende medialekken naar Italiaanse kranten.

Hamilton schept duidelijkheid

Lewis Hamilton zag zich genoodzaakt de geruchten over de interne dynamiek bij Ferrari publiekelijk de kop in te drukken. Na de Italiaanse Grand Prix begin deze maand liet de zevenvoudig kampioen weten dat de verantwoordelijkheid voor noodzakelijke verbeteringen bij de teamleiding ligt. Verschillende media interpreteerden die uitspraken als een motie van wantrouwen richting Vasseur, waarna Hamilton via sociale media direct ingreep om misverstanden te voorkomen: "Ik heb nooit gevraagd om iemand in mijn team te vervangen."

Ferrari bezet momenteel de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 378 punten en boekte dit jaar twee overwinningen, waaronder een zege van Hamilton in Barcelona en winst van Charles Leclerc op Silverstone. Met nog zeven Grands Prix voor de boeg in het huidige seizoen richt de formatie uit Maranello de pijlen op het verdedigen van die klassering, terwijl Vasseur ondanks de aanhoudende geluiden aanblijft als het operationele boegbeeld van de renstal.

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

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