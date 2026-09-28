close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
A composite image of Fred Vasseur, Christian Horner and a Ferrari logo

Vasseur haalt uit naar Horner na ‘verkapte sollicitatie’ bij Ferrari | GPFans News

Vasseur haalt uit naar Horner na ‘verkapte sollicitatie’ bij Ferrari | GPFans News

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

Vasseur is de geruchten over Christian Horner als mogelijke Ferrari-teambaas zat, terwijl Horner zelf openlijk flirt met Ferrari en graag terug wil keren in de Formule 1 om onder meer de strijd met Toto Wolff te hervatten. Ondertussen zouden Qatar en Abu Dhabi ondanks de geopolitieke spanningen gewoon doorgaan, terwijl de Grand Prix van Bahrein wordt verplaatst naar Maleisië.

Gerelateerd

GPFans News

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Kelly Piquet deelt intieme foto met Max Verstappen: 'Dankbaarder dan ooit'

Kelly Piquet deelt intieme foto met Max Verstappen: 'Dankbaarder dan ooit'

  • 8 minuten geleden
Verstappen waarschuwt Red Bull na podium in Bakoe: 'Dát is niet wat je wilt'

Verstappen waarschuwt Red Bull na podium in Bakoe: 'Dát is niet wat je wilt'

  • 30 minuten geleden
Arrivabene sabelt mogelijke komst Horner naar Ferrari neer: 'Niet één man die de problemen kan oplossen'

Arrivabene sabelt mogelijke komst Horner naar Ferrari neer: 'Niet één man die de problemen kan oplossen'

  • 41 minuten geleden
  • 1
Verstappen duidelijk over Midden-Oosten: 'Dan moet je er niet heen'

Verstappen duidelijk over Midden-Oosten: 'Dan moet je er niet heen'

  • 1 uur geleden
Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd'

Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd'

  • 1 uur geleden
  • 3
Horner flirt openlijk met Ferrari: "Grootste merk in F1 en een droombestemming"

Horner flirt openlijk met Ferrari: "Grootste merk in F1 en een droombestemming"

  • 2 uur geleden

Net binnen

12:53
Kelly Piquet deelt intieme foto met Max Verstappen: 'Dankbaarder dan ooit'
12:31
Verstappen waarschuwt Red Bull na podium in Bakoe: 'Dát is niet wat je wilt'
12:19
Arrivabene sabelt mogelijke komst Horner naar Ferrari neer: 'Niet één man die de problemen kan oplossen'
11:50
Verstappen duidelijk over Midden-Oosten: 'Dan moet je er niet heen'
11:18
Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

26 september 2026 14:44 18
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x