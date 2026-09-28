Vasseur is de geruchten over Christian Horner als mogelijke Ferrari-teambaas zat, terwijl Horner zelf openlijk flirt met Ferrari en graag terug wil keren in de Formule 1 om onder meer de strijd met Toto Wolff te hervatten. Ondertussen zouden Qatar en Abu Dhabi ondanks de geopolitieke spanningen gewoon doorgaan, terwijl de Grand Prix van Bahrein wordt verplaatst naar Maleisië.

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