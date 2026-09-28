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Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd'

Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd'

Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd' — Foto: © IMAGO
5 reacties

Norris diep door het stof na Baku: 'Geen excuus, het was verkeerd'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Lando Norris heeft via zijn Instagram-story publiekelijk zijn excuses aangeboden aan Franco Colapinto. De McLaren-coureur reageerde na de Grand Prix van Azerbeidzjan bijzonder fel op de Argentijn na een botsing, maar trekt het boetekleed nu nadrukkelijk aan.

De crash op het Baku City Circuit zorgde voor een vroegtijdig einde van de race voor beide coureurs. Direct na afloop liepen de frustraties bij de Brit dan ook hoog op voor de camera's, maar via sociale media laat hij nu weten dat hij simpelweg te ver is gegaan met zijn uitlatingen.

Norris erkent fout na teleurstellende race

Norris steekt dan ook direct de hand in eigen boezem wanneer hij terugblikt op het verloop van de wedstrijd in Azerbeidzjan. "Een moeilijk weekend in Baku, en natuurlijk een teleurstellend en vroegtijdig einde van de race", zo opent de coureur zijn verklaring op Instagram. Direct na het incident liet hij zijn emoties nog de vrije loop, maar daar heeft hij nu duidelijk spijt van.

Norris legt uit dat hij inmiddels ook persoonlijk contact heeft gezocht met zijn collega op de grid. "Na de race stuurde ik Franco een bericht om mijn excuses aan te bieden voor de opmerkingen die ik maakte en die ik simpelweg niet had moeten maken", aldus de McLaren-coureur.

Emoties en racen op de limiet

Norris benadrukt dat de hitte van de strijd geen rechtvaardiging vormt voor de manier waarop hij zich liet gaan. "Ik weet beter en de emoties liepen hoog op, maar dat is geen excuus, het was verkeerd van mij", legt hij uit in zijn bericht. De Brit realiseert zich terdege dat dit soort incidenten onlosmakelijk verbonden zijn met de sport op het allerhoogste niveau.

"Ik heb door de jaren heen zelf ook fouten gemaakt en ik weet dat dit heel erg deel uitmaakt van racen en vechten op de limiet", zo vervolgt hij over de dynamiek binnen de autosport. Daarmee relativeert de coureur het voorval op de baan en toont hij begrip voor de risico's die horen bij wiel-aan-wiel-gevechten.

Focus op komend raceweekend

Norris maakt duidelijk dat de lucht tussen de twee coureurs inmiddels weer helemaal is geklaard en dat er van wrok absoluut geen sprake meer is. "Franco en ik hebben een goed begrip bereikt, zijn nog steeds goede vrienden en kijken er beiden naar uit om dit weekend weer te racen", zo besluit hij zijn bericht op sociale media.

Door de nulscore in de straten van Baku staat Norris op de vierde plaats in het wereldkampioenschap van de Formule 1 met een totaal van 186 punten. Colapinto kreeg naar aanleiding van de aanrijding een gridstraf opgelegd voor de aankomende Grand Prix van Bahrein, waar het veld aankomend weekend alweer in actie komt.

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