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Sepang International Circuit

Coureurs kunnen borst letterlijk natmaken: regen én onweer op komst in Maleisië

Sepang International Circuit — Foto: © IMAGO
1 reactie

Coureurs kunnen borst letterlijk natmaken: regen én onweer op komst in Maleisië

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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De Formule 1 keert voor het eerst sinds 2017 weer terug naar het Sepang International Circuit voor de Grand Prix van Bahrein. Het raceweekend in Maleisië belooft direct een kletsnatte en chaotische aangelegenheid te worden door tropische hitte en stevige onweersbuien.

De race in het Midden-Oosten kon eerder dit seizoen niet op het Bahrain International Circuit in Sakhir worden georganiseerd vanwege de aanhoudende oorlogssituatie in die regio. Om het evenement toch door te laten gaan, is er uitgeweken naar de Maleisische omloop nabij Kuala Lumpur, al behoudt het raceweekend officieel wel de naam van de Golfstaat. De baan van Sepang staat immers al decennialang bekend om zijn onvoorspelbare en vaak spectaculaire regenraces.

Weersverwachting Sepang

Volgens Weather.com krijgen de teams en coureurs te maken met tropische temperaturen van 32 graden Celsius, gepaard met een flinke bak neerslag. De kans op regen ligt op de openingsdag direct al op 70 procent, waarbij zware lokale onweersbuien nadrukkelijk op de loer liggen.Op zaterdag verandert dat weerbeeld overigens nauwelijks wanneer de belangrijke sessies op het asfalt worden afgewerkt. Het platform meldt over de zaterdag dat er opnieuw onweersbuien op de planning staan. De kans op regen staat vooralsnog op 67 procent, terwijl de wind een kleine tot nagenoeg geen rol speelt."

Grand Prix met regen én onweer

Voor de Grand Prix van aankomende zondag houden de weersdiensten rekening met een soortgelijk tafereel. Sterker nog: op zondag kan het een flinke chaos worden als onweer en regenbuien zich met elkaar verenigen. Er zou sprake zijn van verschillende onweersbuien gedurende de dag, gepaard met flinke regenbuien. De kans dat er regen valt is 61 procent. De temperatuur is opnieuw maximaal 32 graden met wederom weinig wind.

SEPANG F1 CIRCUIT WEATHER

Stand kampioenschap

Max Verstappen reist met Red Bull Racing af naar Azië met een zesde plek in het wereldkampioenschap op zak, waarin hij 163 punten heeft verzameld. De leiding in de titelstrijd is vooralsnog stevig in handen van Kimi Antonelli, die dit jaar namens Mercedes al 302 punten wist te pakken, gevolgd door teamgenoot George Russell.

Positie Coureur Overwinningen Podiums Punten
1 Kimi Antonelli 8 12 302
2 George Russell 3 8 236
3 Lewis Hamilton 1 5 199
4 Lando Norris 2 5 186
5 Charles Leclerc 1 4 179
6 Max Verstappen 0 7 163
7 Oscar Piastri 0 2 120
8 Isack Hadjar 0 2 86
9 Liam Lawson 0 0 59
10 Pierre Gasly 0 0 41

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