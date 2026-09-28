Coureurs kunnen borst letterlijk natmaken: regen én onweer op komst in Maleisië
Coureurs kunnen borst letterlijk natmaken: regen én onweer op komst in MaleisiëMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 keert voor het eerst sinds 2017 weer terug naar het Sepang International Circuit voor de Grand Prix van Bahrein. Het raceweekend in Maleisië belooft direct een kletsnatte en chaotische aangelegenheid te worden door tropische hitte en stevige onweersbuien.
De race in het Midden-Oosten kon eerder dit seizoen niet op het Bahrain International Circuit in Sakhir worden georganiseerd vanwege de aanhoudende oorlogssituatie in die regio. Om het evenement toch door te laten gaan, is er uitgeweken naar de Maleisische omloop nabij Kuala Lumpur, al behoudt het raceweekend officieel wel de naam van de Golfstaat. De baan van Sepang staat immers al decennialang bekend om zijn onvoorspelbare en vaak spectaculaire regenraces.
Weersverwachting Sepang
Volgens Weather.com krijgen de teams en coureurs te maken met tropische temperaturen van 32 graden Celsius, gepaard met een flinke bak neerslag. De kans op regen ligt op de openingsdag direct al op 70 procent, waarbij zware lokale onweersbuien nadrukkelijk op de loer liggen.Op zaterdag verandert dat weerbeeld overigens nauwelijks wanneer de belangrijke sessies op het asfalt worden afgewerkt. Het platform meldt over de zaterdag dat er opnieuw onweersbuien op de planning staan. De kans op regen staat vooralsnog op 67 procent, terwijl de wind een kleine tot nagenoeg geen rol speelt."
Grand Prix met regen én onweer
Voor de Grand Prix van aankomende zondag houden de weersdiensten rekening met een soortgelijk tafereel. Sterker nog: op zondag kan het een flinke chaos worden als onweer en regenbuien zich met elkaar verenigen. Er zou sprake zijn van verschillende onweersbuien gedurende de dag, gepaard met flinke regenbuien. De kans dat er regen valt is 61 procent. De temperatuur is opnieuw maximaal 32 graden met wederom weinig wind.
Stand kampioenschap
Max Verstappen reist met Red Bull Racing af naar Azië met een zesde plek in het wereldkampioenschap op zak, waarin hij 163 punten heeft verzameld. De leiding in de titelstrijd is vooralsnog stevig in handen van Kimi Antonelli, die dit jaar namens Mercedes al 302 punten wist te pakken, gevolgd door teamgenoot George Russell.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"
Net binnen
Verstappen knipoogt over terugkeer naar Sepang: 'Nee, eigenlijk geen zin in'
- 28 minuten geleden
Russell na zege in Bakoe duidelijk over titelstrijd: "Druk bij hem"
- 1 uur geleden
Gezellige boel: vijftal coureurs reist samen richting Kuala Lumpur in privéjet | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 47
Hamilton deelt emotioneel bericht jaar na overlijden Roscoe: "Het leven is zwaar geweest"
- 2 uur geleden
Russell houdt Verstappen af in Bakoe: 'Max maakte de fouten onder druk'
- 2 uur geleden
- 7
Coulthard over unieke aanpak van Verstappen: 'Díe kracht heeft Max'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 13 september