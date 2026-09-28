De Formule 1 keert deze week na een jarenlange afwezigheid eindelijk terug op het Sepang International Circuit. Toen we hier voor de laatste keer reden, stond de wereld er toch heel anders voor.

De koningsklasse reed in het najaar van 2017, 1 oktober om precies te zijn, voor het laatst over het asfalt nabij Kuala Lumpur, waarna het evenement van het programma verdween. Dat de paddock nu opnieuw neerstrijkt op Maleisische bodem, legt een enorm contrast bloot met de autosportwereld en het dagelijks leven van negen jaar geleden. Een blik op het najaar van 2017 toont immers aan dat de tijd op en naast het circuit allerminst heeft stilgestaan.

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Verstappen

Max Verstappen begon het bewuste raceweekend in Maleisië negen jaar geleden met slechts één enkele Grand Prix-overwinning achter zijn naam. Hoewel de Limburger in mei 2016 direct wist te zegevieren in Barcelona na de crash tussen de Mercedessen, werd hij daarna maandenlang geplaagd door uitvalbeurten, pech en de nodige frustraties; niemand durfde op dat moment met zekerheid te voorspellen hoe omvangrijk zijn palmares zou worden, laat staan dat men al rekende op tientallen zeges en meerdere wereldtitels. Tijdens die bewuste editie van 2017 schreef Verstappen overigens direct geschiedenis door op dominante wijze zijn tweede loopbaanzege te boeken. Sindsdien groeide Verstappen uit van een ruwe diamant tot het absolute ijkpunt van het veld. Inmiddels weten we negen jaar later dat de Nederlander behoort tot één van de beste Formule 1-coureurs aller tijden en heeft hij vier wereldbekers thuis in de kast staan.

Hamilton

Lewis Hamilton bevond zich destijds eveneens in een compleet andere fase van zijn loopbaan en stond op 'slechts' drie wereldkampioenschappen, iets waar je je nu niks meer bij kunt voorstellen. Hamilton vocht in die fase een fel duel uit met Ferrari-rivaal Sebastian Vettel om de macht in het kampioenschap, waarbij de uiteindelijke evenaring van het recordaantal van zeven wereldtitels nog verre toekomstmuziek was. Ondertussen liggen de kaarten binnen het veld totaal anders. Vettel nam geruime tijd geleden afscheid van de paddock om zich te wijden aan duurzaamheidsprojecten, terwijl Hamilton tegenwoordig zelf uitkomt in het rood van Ferrari. De gedachte dat Hamilton ooit als Ferrari-coureur naar Maleisië zou afreizen, had in 2017 binnen de pitstraat ongetwijfeld tot verbazing geleid.

Leclerc en Norris

Charles Leclerc was tijdens het vorige bezoek aan Sepang nog niet eens actief op het hoogste niveau. Leclerc legde op dat moment juist de laatste hand aan het veiligstellen van het kampioenschap in de Formule 2, lang voordat hij zijn eerste overwinningen voor Ferrari liet noteren. Diezelfde situatie gold voor Lando Norris, die in het najaar van 2017 volop streed voor de Europese titel in de Formule 3. Norris was bij het grote publiek nog een vrijwel onbekende naam en zijn latere status als boegbeeld van McLaren moest nog vorm krijgen; een groot deel van de huidige startopstelling bestond destijds dan ook uit talenten die slechts droomden van een debuut in de koningsklasse.

Drive to Survive

Het fenomeen Drive to Survive bestond destijds evenmin. De officiële aankondiging van de documentaireserie op streamingdienst Netflix liet na de race in Sepang immers nog vijf maanden op zich wachten. Fans moesten het doen zonder de kenmerkende slow-motions, de aangedikte geluidseffecten bij inhaalacties en de opvallende uitspraken van de teambazen. De Formule 1 was destijds toch nog een wat meer traditionele omgeving, waar het gebruik van sociale kanalen door de leiding nog met enige argwaan werd bekeken. Inmiddels heeft de sport een stuk meer met de tijd meebewogen - mede dankzij het succes van de Netflix-hit - en heeft de koningsklasse miljoenen nieuwe fans weten aan te trekken.

Veranderde wereld

Buiten de hekken van de paddock zag het dagelijks leven er destijds evenzeer onherkenbaar uit. Het platform TikTok ontbrak vrijwel volledig in het online straatbeeld en zette pas de eerste stappen op de Aziatische markt, terwijl de zogeheten fidget spinner juist op het toppunt van zijn populariteit zat en overal te zien was. In de hitlijsten voerde de zomerhit 'Despacito' van Luis Fonsi en Daddy Yankee maandenlang de boventoon door talloze records te breken.De term 'influencer' was nog lang niet zo ingeburgerd als vandaag de dag en kunstmatige intelligentie speelde amper een rol in het dagelijks werk. Daarnaast vierde voetbalclub Real Madrid met Cristiano Ronaldo het recente succes in de Champions League, terwijl het Nederlands elftal zich in een zwarte periode van de geschiedenis bevond en midden tussen het gemiste EK 2016 en WK 2018 zat. Donald Trump zat iets meer dan een half jaar op het pluche van zijn eerste termijn. De coronapandemie lag nog een ruime twee jaar voor ons en een streamingsdienst als Netflix had nog slechts 110 miljoen abonnees ten opzichte van de meer dan 325 miljoen op dit moment.

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