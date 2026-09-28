Max Verstappen heeft na een zware en intense inhaalrace in Azerbeidzjan weinig tijd om terug te keren naar zijn gezin, daar we komend weekend alweer racen in Maleisië. Tijd voor vriendin Kelly Piquet om terug te blikken op een heerlijke zomer.

Piquet deelt via Instagram persoonlijke momenten uit hun leven buiten de paddock, waarin een romantisch kiekje tussen het stel centraal staat. Het plaatsen volgt direct op een sportief veeleisend weekend op het Baku City Circuit, waar de coureur van Red Bull Racing zich knap vanaf de achtste startplek naar het podium knokte. Naast alle hectiek van het reizende Formule 1-circus vonden Verstappen en Piquet de tijd om samen te ontspannen en stil te staan bij hun gezinsleven.

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Romantisch kiekje

Piquet koos de overgang naar de herfst uit om een persoonlijke reeks foto's te delen met haar volgers, waarbij ze terugblikt op de afgelopen zonnige maanden. Onderdeel van die fotoserie is een beeld waarop zij en Verstappen elkaar vasthouden en kussen op een terras, voorzien van het bijschrift "Laatste beetjes zomer". Verstappen, die het bericht van zijn vriendin al snel van een like voorzag, geniet zichtbaar van de spaarzame momenten thuis. Piquet benadrukt de hechte band binnen het gezin met een duidelijke boodschap onder haar beeldenreeks: "Ik ben dankbaarder dan ooit voor ons kleine gezin."

Geschreven door Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden. Bekijk volledige biografie

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