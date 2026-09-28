Voormalig Ferrari-teambaas Maurizio Arrivabene vraagt zich hardop af of Christian Horner wel de aangewezen man is om de problemen bij Scuderia Ferrari op te lossen. Volgens de Italiaan kan één enkel individu het tij in Maranello niet keren en heeft de renstal juist behoefte aan rust en geduld in plaats van een grote naam.

De geruchten rondom de leiding van de formatie laaiden recentelijk flink op nadat duidelijk werd dat Horner een open sollicitatie heeft gedaan bij Scuderia Ferrari. De voormalige topman van Red Bull, die in 2025 de laan uit werd gestuurd en sindsdien aan de zijlijn staat, noemde het zijn ultieme droom om ooit voor de Scuderia te werken. Ondertussen neemt de druk op de huidige teambaas Frédéric Vasseur steeds verder toe. De Fransman tekende afgelopen zomer nog wel een langetermijndeal die hem officieel tot eind 2027 aan het team verbindt, maar de kansen op een wereldtitel zijn voor Ferrari in 2026 nagenoeg verkeken.

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Arrivabene kraakt rol van verlosser

Arrivabene, die tussen eind 2014 en 2018 zelf de touwtjes in handen had bij de renstal uit Maranello, gelooft dan ook niet dat de komst van de Brit alle problemen als sneeuw voor de zon laat verdwijnen. In gesprek met het Spaanse SoyMotor.com waarschuwt de oud-teambaas voor de immense verwachtingen die zo'n aanstelling direct met zich meebrengt. "Bij Ferrari kan één man de dingen niet veranderen. Naar Ferrari komen met alle titels die Horner heeft gewonnen is misschien meer negatief dan positief, omdat dit nog meer verwachtingen schept. Bovendien moet je helemaal opnieuw beginnen. Bij Ferrari zijn er geen ingenieurs meer van het kaliber van Resta, Sassi, Cardile en Stella, die nu bij andere teams werken. Er moet opnieuw worden opgebouwd. Bij Ferrari is rust en carte blanche nodig. Deze twee dingen kunnen veel problemen oplossen. Het is niet één man, hoe gelauwerd hij ook is, die de problemen kan oplossen", stelt Arrivabene klip-en-klaar.

De Italiaan wijst daarmee op het vertrek van een flink aantal technische kopstukken waar de formatie de voorbije seizoenen mee te maken heeft gehad. Belangrijke namen als Enrico Cardile (tegenwoordig Chief Technical Officer bij Aston Martin), Simone Resta (Plaatsvervangend Technisch Directeur bij Mercedes), Lorenzo Sassi (F1 Engineering Director bij Mercedes High Performance Powertrains) en Andrea Stella (inmiddels teambaas bij McLaren) vieren momenteel immers successen bij de concurrentie. Ferrari zit daardoor midden in een fase waarin de complete technische structuur weer vanaf de grond moet worden opgebouwd.

Confrontaties met Wolff

Arrivabene veegt daarnaast de suggestie van tafel dat uitsluitend Horner in staat was om het vuur aan de schenen te leggen van de gevestigde orde. De voormalig teambaas blikt terug op zijn eigen jaren in Maranello en benadrukt welke politieke invloed hij destijds zelf uitoefende in de strijd met Mercedes-kopman Toto Wolff. Waar Horner volgens hem destijds vooral meeliep met de rest, zat Ferrari juist vooraan aan de onderhandelingstafel om reglementswijzigingen erdoorheen te drukken.

"In de eerste plaats was ik de enige die Toto Wolff jaren geleden tijdens enkele races in de war bracht, maar er is nog een belangrijk feit: met Toto hadden we sterke confrontaties, maar dankzij het werk dat ook door Marchionne werd verricht, waren wij, als Ferrari, degenen die Mercedes ervan overtuigden om toe te geven aan de beroemde token-regelgeving voor motoren", verduidelijkt Arrivabene, waarbij hij verwijst naar de in 2018 overleden Ferrari-topman Sergio Marchionne. "Christian beperkte zich in dat geval tot het volgen van de stroom. Politiek is hij erg bekwaam, maar in die kwestie van de reglementen werd het werk gedaan door Ferrari samen met Mercedes."

Pleidooi voor rust rond Vasseur

Volgens Arrivabene heeft Ferrari dan ook vooral behoefte aan stabiliteit rond de huidige kopstukken. De renstal heeft weliswaar stappen gezet ten opzichte van 2025 en wist dit seizoen weer overwinningen te boeken, maar kijkt nog altijd tegen een fikse achterstand aan. Mercedes gaat met 538 punten comfortabel aan kop in het constructeurskampioenschap, ruim voor Ferrari dat op 378 punten staat. Bij de coureurs leidt Mercedes-coureur Kimi Antonelli de dans met 302 punten, terwijl Ferrari-rijder Lewis Hamilton met 191 punten op de derde plaats te vinden is. In Maranello is de realiteit echter hard: ieder jaar waarin niet meegedaan wordt om het kampioenschap, voelt als een verloren jaar.

"Of Vasseur de juiste persoon is? Ik weet niet of hij carte blanche heeft of niet, als hij die had, zou daarover nagedacht moeten worden. Het is essentieel om het team rust te gunnen en dat is iets wat bij Ferrari niet gemakkelijk is. Laten we ze in vrede laten werken: dit jaar hebben ze belangrijke stappen gezet, althans tot voor kort. Het is niet zo gemakkelijk als het lijkt, het is niet genoeg om de grote kampioen die alles heeft gewonnen binnen te halen. Als fan en oud-medewerker van Ferrari zeg ik: laten we geen verwachtingen creëren", zo besluit hij.

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

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