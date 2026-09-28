Charles Leclerc dringt er bij Ferrari met klem op aan om snel met doeltreffende antwoorden te komen na een tegenvallende Grand Prix van Azerbeidzjan. De Monegask stelt vast dat de renstal uit Maranello kampt met een pijnlijk gebrek aan pure snelheid en dat grote rivalen flinke stappen hebben gezet.

Tijdens de stratenrace op het Baku City Circuit kwam Leclerc als vierde over de streep, waarmee hij cruciale punten sprokkelde voor het constructeurskampioenschap. Desondanks werd het raceweekend gekenmerkt door een duidelijke achterstand op de voorste gelederen, waarbij de SF-26 simpelweg niet het tempo kon dicteren om echt mee te strijden om de overwinning. George Russell ging er uiteindelijk met de winst vandoor, gevolgd door de Red Bull's van Max Verstappen en Isack Hadjar. Ferrari deed op geen enkel moment in de wedstrijd serieus mee voor het podium.

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Zorgen bij Leclerc over topsnelheid en pure snelheid

In gesprek met F1i stelt Leclerc dan ook vast dat Ferrari met name in Bakoe tekortschoot op het rechte stuk, wat verdedigen vrijwel onmogelijk maakte. Het gebrek aan topsnelheid brak het team uit Maranello gedurende de vijftig ronden in Bakoe flink op. Op het lange rechte stuk werden de Ferrari's steeds relatief eenvoudig voorbij geblazen door de concurrentie.

"Het was een enigszins saaie race voor ons", zo verklaart Leclerc na afloop van de race. "Helaas kenden we een slechte start, wat waarschijnlijk het enige was dat we vandaag veel beter hadden kunnen doen. Daarna hadden we simpelweg geen racepace. Vergeleken met de Red Bull was het enorm lastig verdedigen, omdat we op het rechte stuk veel te langzaam zijn. We worstelen op dit moment gewoon met pure racesnelheid."

De Monegask keek met lede ogen toe hoe de concurrentie aan de horizon verdween. Waar de Scuderia vooraf hoopte mee te dingen om de overwinning, bleken andere teams simpelweg een maatje te groot op de baan. "De twee Red Bulls waren te snel en uiteraard was George Russell ook te sterk", zo voegt de kopman daaraan toe.

Grote stap van Red Bull en McLaren

Red Bull en McLaren introduceerden in Azerbeidzjan substantiële aerodynamische en technische ontwikkelingspakketten om meer prestaties uit hun auto's te wringen. Ferrari bracht daarentegen geen vergelijkbaar pakket mee naar Bakoe, waardoor het gat tussen de renstallen pijnlijk duidelijk aan de oppervlakte kwam te liggen.

"McLaren en Red Bull hebben een stap voorwaarts gezet met de upgrades die ze hebben meegebracht", zo analyseert hij het krachtsverschil. "Zij zijn recentelijk gegroeid en hebben een stap gezet die wij niet hebben gezet. En we moeten reageren, want als je nu snelheid verliest, wordt het bijzonder moeilijk om dat later weer goed te maken. Hopelijk kunnen we dus zeer snel een antwoord formuleren."

Red Bull bewees de effectiviteit van de vier meegebrachte vernieuwingen direct met een dubbel podium op het Baku City Circuit. George Russell startte weliswaar vanaf pole position voor Mercedes, maar voelde constant de hete adem van Max Verstappen in zijn nek. De Nederlander vocht zich vanaf de achtste startplek knap naar voren en kwam na een indrukwekkende inhaalrace als tweede over de meet, op slechts 0,196 seconde van de winnaar.

Isack Hadjar maakte het feest voor Red Bull compleet door na zijn rentree van een polsblessure beslag te leggen op de derde plaats. De jonge Fransman kwalificeerde zich als derde en verzilverde die uitgangspositie knap, mede doordat Oscar Piastri in de slotfase een podiumplek weggooide met een kostbare lock-up bij het ingaan van bocht 1, waardoor de McLaren-coureur terugviel naar plek veertien.

Grote tegenstellingen bij Ferrari

Lewis Hamilton kende eveneens een lastig weekend in Bakoe en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. De zevenvoudig wereldkampioen toonde zich na afloop van de race aanzienlijk minder spraakzaam over de opgelopen achterstand ten opzichte van de rivalen dan zijn teamgenoot.

Gevraagd naar het feit dat Ferrari op dit moment qua pure snelheid de vierde auto op de grid lijkt te zijn, reageert Hamilton uiterst koeltjes: "Wat is daar het belang van?" Ook over de opmars van Red Bull maakt de ervaren coureur zich ogenschijnlijk niet al te druk. "Ik denk eigenlijk niet echt na over wie dan ook", zo stelt hij nuchter vast.

Ondanks de tegenvallende snelheid in Azerbeidzjan verdedigt Ferrari momenteel nog altijd de tweede plaats in het constructeurskampioenschap met 378 punten. Mercedes leidt de dans met 538 punten, terwijl klassementsleider Kimi Antonelli zich na een crash in Q1 vanaf de zestiende plaats wist op te werken naar P5. McLaren volgt op de derde positie bij de constructeurs met 306 punten.

Druk op fabriek Maranello

Leclerc weet dat Ferrari niet achterover kan leunen nu de concurrentie de ontwikkelingsstrijd volop opvoert. De formatie heeft op de achtergrond verschillende aerodynamische vernieuwingen in voorbereiding, maar het blijft de vraag of die updates tijdig het gewenste effect sorteren om de kloof met de koplopers te overbruggen.

"Of het genoeg zal zijn om het gat te dichten, wetende dat we ook niet weten wat de anderen nog in petto hebben, is een tweede zaak", zo besluit hij zijn relaas. "Maar we hebben zeker een aantal zaken klaarliggen die ons moeten helpen om stappen voorwaarts te zetten."

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

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