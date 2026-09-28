Lewis Hamilton heeft tijdens de Azerbaijan Grand Prix via niet eerder uitgezonden boordradio's zijn verbazing en ergernis geuit over het gebrek aan communicatie vanaf de pitmuur van Ferrari.

De Britse coureur reed afgelopen zaterdag op het Baku City Circuit toen in ronde 31 een neutralisatie volgde en hij pas na het passeren van de pitstraat instructies ontving. De wedstrijdleiding stuurde het veld achter de safety car na een klapper van Alex Albon, die zijn Williams tussen bocht 5 en bocht 6 in de muur parkeerde. Doordat Hamilton op het stratencircuit net voorbij de ingang van de pitstraat reed op het moment dat de neutralisatie officieel werd uitgeroepen, kon hij niet direct reageren op de situatie. Hoewel hij zijn zesde plaats niet verloor dankzij een buffer van ruim acht seconden naar de Alpine van Pierre Gasly, zorgde de late melding voor grote vraagtekens in de cockpit.

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Verbijstering bij Hamilton

Hamilton kreeg pas te horen dat het veld werd geneutraliseerd toen hij al langs start-finish was gereden, wat leidde tot een cynische reactie richting zijn engineer Carlo Santi. Het team meldde de gele vlaggen pas terwijl de Brit al voorbij het beslispunt was, waardoor hij zich openlijk afvroeg of er überhaupt werd opgelet aan de pitmuur. "Dubbel geel, dubbel geel vier-vijf. Albon in de muur, dubbel geel vier-vijf", opende Santi het radioverkeer. Direct daarna volgde de melding: "Safety car ingezet. Nog twintig ronden te gaan." Hamilton reageerde direct verbluft vanuit de auto: "Oké… keek er dan niemand naar wat daar gebeurde?" Santi probeerde het gesprek vervolgens snel te verleggen naar het tactische plan voor de slotfase: "Laat me alsjeblieft weten welke banden je voorkeur hebben: medium of hard? Er zijn nog twintig ronden te gaan."

Bandenkeuze

Hamilton tastte vervolgens volledig in het duister over de te volgen strategie en verlangde proactieve informatie van zijn engineer over wat de concurrentie deed. "Welke band denk je dat het beste is? Wat doen de anderen?" vroeg hij bezorgd over de boordradio, waarop Santi kortaf reageerde: "We hebben tot nu toe nog geen harde band gezien." Santi garandeerde zijn coureur daarna dat er geen posities verloren zouden gaan door de pitstopstrategie: "Negatief. We verliezen geen positie." Hamilton hakte daarop zelf de knoop door en gaf de voorkeur aan de zachtere compound: "Wat denk jij? Ik bedoel, ik vind het prima om de harde band te doen. Maar ik weet het niet, want ik denk niet dat die sneller is, dus ik ga gewoon voor het medium."

Eerdere irritaties

Hamilton liep een dag eerder tijdens de kwalificatiesessie in Bakoe al tegen soortgelijke communicatieproblemen aan met de Italiaanse renstal. Toen hij in het donker tastte over zijn positie en de afstanden op de baan, zocht de zevenvoudig wereldkampioen zelf naar oplossingen. "Ik heb niemand voor me", meldde hij toen Santi aangaf: "We staan op P7." Op de mededeling dat zijn voormalig teamgenoot George Russell, die de race later zou winnen voor Mercedes, dertig seconden voor hem reed, besloot Hamilton het over een andere boeg te gooien: "Oké. Hoe… oh, laat maar zitten. Ik kijk wel op de tv-schermen."

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