Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan nipt naast de overwinning gegrepen na een weekend vol technische tegenslagen. De Red Bull Racing-coureur kwam na een zinderende slotfase op het Baku City Circuit slechts 0,196 seconden tekort op racewinnaar George Russell, terwijl simulatorcoureur Rudy van Buren van mening is dat er zonder eerdere complicaties veel meer in het vat had gezeten voor de renstal.

De nipte tweede plaats wist de diepere problemen bloot waarmee Red Bull Racing gedurende het raceweekend in Bakoe worstelde aardig te verbloemen. Zonder de eerdere hobbels had de formatie uit Milton Keynes volgens Van Buren dan ook aanzienlijk betere papieren gehad om met de grootste beker naar huis te gaan.

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Kwalificatieproblemen nekken Verstappen

De basis voor het mislopen van de zege werd eigenlijk al op zaterdag gelegd tijdens de kwalificatiesessie. Verstappen kampte met serieuze problemen aan zijn verbrandingsmotor en verloor daardoor kostbare tijd en topsnelheid. Door die mechanische malheur kwam de Limburger niet verder dan de achtste startplek op de grid, waardoor hij vanaf het begin van de race tot een forse inhaalrace werd veroordeeld.

Van Buren baalt dan ook stevig van het verloop van de zaterdag en de uiteindelijke weerslag daarvan op de kansen in de race. "Dit was het weekend waarin Max wel een overwinning had kunnen halen", stelt de simulatorcoureur vast. "Je loopt achter de feiten aan na de kwalificatie. Max herstelde het nog goed op de baan, maar in de eerste stint zat hij vast achter Piastri." De tijd die verloren ging achter de Australiër van McLaren bleek later in de wedstrijd niet meer volledig te overbruggen.

Sectortijden tonen contrast tussen Red Bull en Mercedes

Waar Verstappen zich gedurende de race een weg naar voren moest vechten, kende Mercedes-kopman Russell juist een vlekkeloos weekend. Russell voerde het veld aan vanaf de eerste vrije training tot aan het vallen van de vlag en zette het raceweekend volledig naar zijn hand. Toch toonde de telemetrie tijdens de race een fascinerend tactisch gevecht en een duidelijk verschil in sterke punten tussen beide auto's.

Analist Christijan Albers zag bij Viaplay hoe de rondetijden in de verschillende sectoren van het stratencircuit tot stand kwamen. "Russell was veel sneller in sector twee, maar Max was veel sneller in sector drie. Het was mooi om te zien hoe Max ernaartoe liep en hoe hij er in bocht 1 naartoe remde", legt Albers uit. De Mercedes profiteerde van superieure grip in het bochtige middengedeelte, terwijl de Red Bull juist tijd goedmaakte op de lange rechte stukken richting start-finish.

Chaotische slotfase na crash Bottas

De spanning bereikte een kookpunt toen Valtteri Bottas in de slotfase van de race met zijn Cadillac in de baanafzetting crashte. Het incident veroorzaakte lokale gele vlaggen en bracht leider Russell even aan het wankelen. Verstappen zag zijn kans schoon, dichtte het gat in rap tempo en zette vol de aanval in. "Kijk ook eens hoe Verstappen in die versnellingsbak dook", memoreert Albers over dat hachelijke moment.

Toch stokte de inhaaljacht net op het verkeerde moment, waardoor Verstappen uiteindelijk net niet langszij kon glippen op het rechte stuk. "Ik had hier het geval dat Max dacht dat hij iets te snel had gereden onder geel, want daarna trok Russell weer een gat. Dat was net iets te veel. Maar één tiende verschil op start-finish. Dat hebben we bijna nooit gezien", concludeert Albers. Van Buren zag na de finishlijn vooral de enorme opluchting bij de concurrent: "Russell zat zo druk in zijn spiegels te kijken dat hij vergat te juichen."

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