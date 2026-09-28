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Lewis Hamilton and his dog Roscoe 2023

Hamilton deelt emotioneel bericht jaar na overlijden Roscoe: "Het leven is zwaar geweest"

Lewis Hamilton and his dog Roscoe 2023 — Foto: © IMAGO

Hamilton deelt emotioneel bericht jaar na overlijden Roscoe: "Het leven is zwaar geweest"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Lewis Hamilton staat vandaag stil bij een emotioneel moment uit zijn persoonlijke leven: het is exact één jaar geleden dat zijn geliefde bulldog Roscoe kwam te overlijden.

De viervoeter was jarenlang een vast gezicht in de Formule 1-paddock en overleed eind september vorig jaar op twaalfjarige leeftijd na een verblijf op de intensive care. Het verlies van zijn trouwe metgezel heeft diepe sporen nagelaten bij de coureur, die benadrukt hoezeer hij het dier nog iedere dag mist.

Gemis

Hamilton deelt openhartig over het verdriet dat hij ervaart sinds het overlijden van zijn trouwe bulldog, waarbij de Ferrari-coureur uitlegt dat de afwezigheid van zijn viervoeter een zware impact op hem heeft. "Het is één jaar geleden sinds het overlijden van Roscoe", vertelt hij op Instagram. "Het leven zonder mijn beste vriend is zwaar geweest, en er gaat geen dag voorbij dat ik niet wens dat hij bij me was." In het eerbetoon memoreert Hamilton tevens zijn eerdere hond Coco, die eveneens overleden is. Hoewel het gemis onverminderd aanwezig blijft, overheerst bij hem vooral dankbaarheid voor alle waardevolle herinneringen die zij samen hebben opgebouwd door de jaren heen. "Ik denk elke dag aan hem en Coco, en hoezeer het me ook verdriet doet dat ze er niet meer zijn, ben ik zó dankbaar voor de tijd die ik met hen heb gedeeld en dat ik hen in mijn leven heb gehad. Ze waren erbij tijdens enkele van de gelukkigste momenten van mijn leven."

Dankbaarheid

Hamilton haalt kracht uit de vele beelden die hij in de loop der jaren van zijn hond heeft verzameld en weet het verlies een plek te geven door terug te kijken naar de vrolijke momenten. "Vandaag kijk ik door deze foto's en video's terwijl ik lach en een grote glimlach op mijn gezicht heb bij het herinneren van die momenten", legt hij uit. Daarnaast richt de coureur zich rechtstreeks tot de vele supporters die hem sinds het overlijden van zijn huisdier hebben gesteund en hun eigen ervaringen deelden om hem een hart onder de riem te steken. "Zovelen van jullie hebben dit meegemaakt en hebben liefde en steun laten zien", besluit Hamilton. "Het betekent zoveel voor me om te weten hoeveel er van Roscoe werd gehouden. Rust in vrede maatjes, hou altijd van jullie."

Brian Van Hinthum
Geschreven door
Brian Van Hinthum - Formule 1-redacteur & verslaggever
Brian van Hinthum is Formule 1-redacteur en verslaggever bij GPFans. Sinds 2021 volgt hij de sport dagelijks en schrijft hij over nieuws, analyses en ontwikkelingen binnen de paddock. Als geaccrediteerd journalist is hij regelmatig aanwezig op het circuit tijdens Grand Prix-weekenden.
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