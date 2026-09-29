BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit
BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uitMaak ons je Google-favoriet
Fernando Alonso heeft de knoop doorgehakt. De 45-jarige coureur van Aston Martin heeft in een videoboodschap laten weten dat hij "met pensioen gaat, maar nog niet nu." Met andere woorden: Alonso heeft zijn verbintenis bij Aston Martin opengebroken en verlengd, al is niet bekendgemaakt met hoeveel jaar hij heeft bijgetekend.
De Spanjaard kwam destijds met torenhoge verwachtingen binnen bij het team uit Silverstone, maar kreeg sindsdien vooral te maken met sportieve teleurstellingen op het circuit. Desondanks heeft de routinier nu besloten om zijn verbintenis open te breken en zijn toekomst langer aan de formatie te verbinden. "Het koste me wat tijd om mijn beslissing te nemen, maar nu heb ik het heel helder: ik zal met pensioen gaan uit de Formule 1... maar nog niet nu. Ik voel me nog steeds snel, gemotiveerd en heb een enorme passie voor de Formule 1 en de sport", zo laat Alonso weten in een aangekondigde video op social media.
"Dus ja, ik ben heel blij om door te gaan met racen in de hoogste categorie", zo vervolgt Alonso zijn verhaal. "Dit is mijn leven." Lance Stroll blijft eveneens behouden voor Aston Martin in 2027, waardoor de line-up van de Britse renstal voor de komende jaargang volledig intact blijft. Na het recente raceweekend in Bakoe richt de equipe de blik nu op het circuit van Sepang, waar aankomend weekend - op 4 oktober - de Grand Prix van Bahrein op de kalender staat.
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