Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft tekst en uitleg gegeven over het veelbesproken strategische moment tussen Isack Hadjar en Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Franse coureur maakte afgelopen weekend een ijzersterke rentree na een blessure, maar zag een verzoek om zijn teamgenoot voorbij te mogen gaan resoluut afgewezen worden door de pitmuur.

Hadjar vertrok in Baku voor Verstappen en kende een bijzonder lange openingsstint op het zachte rubber, waarop hij meer dan de helft van de raceafstand afwerkte. Omdat hij op dat moment over een betere racesnelheid leek te beschikken, verzocht de Fransman via de boordradio om een positiewissel om de jacht te kunnen openen op de McLaren van Oscar Piastri. De leiding weigerde echter mee te werken aan die ingreep, waarna Hadjar toch enkele inhaalpogingen waagde en de twee teamgenoten wiel aan wiel streden tot een safety car de race neutraliseerde.

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Mekies prijst discipline en controle Hadjar

Mekies toont zich in gesprek met PlanetF1.com zeer te spreken over de wijze waarop Hadjar de afwijzing vanaf de pitmuur incasseerde. Ondanks de begrijpelijke frustraties in het heetst van de strijd bleef de jonge coureur uiterst geconcentreerd en stelde hij het teambelang voorop. "Het laat zien hoe slim die jongen racet, en hoeveel hersencapaciteit zich ontwikkelt terwijl hij in de auto zit, en hoeveel emotionele controle hij weet te bewaren", zo legt Mekies uit.

Volgens de Franse teambaas bewijst de reactie van de rijder dat hij niet alleen qua pure snelheid enorme stappen zet. "Het is een indicator van de stappen die hij heeft gezet op al deze gebieden, bovenop het produceren van meer snelheid. Het is precies dat traject dat ons elke dag heeft geïmponeerd sinds hij bij het team is gekomen, en waarschijnlijk vorig jaar ook. Daarom willen we hem de best mogelijke omgeving bieden om zich verder te ontwikkelen, want die stap was echt indrukwekkend."

Verstappen slaat toe na safety car

Verstappen wisselde tijdens de neutralisatie naar een vers setje zachte banden, terwijl Hadjar op het medium rubber werd gezet. Gewapend met dat bandenvoordeel trok Verstappen ten aanval en vocht hij in de slotfase met George Russell om de overwinning van de Grand Prix. De Mercedes-coureur trok uiteindelijk nipt met minder dan twee tienden voorsprong aan het langste eind. Hadjar stelde op zijn beurt een knappe derde plaats veilig en bezorgde de Oostenrijkse renstal daarmee een dubbel podium.

Mekies onderstreept dan ook dat de samenwerking tussen beide heren en de technici uiteindelijk de doorslag gaf voor de binnengehaalde punten. "Hij racete zeer slim met Max, zeer gedisciplineerd met zijn banden, en hij vertelde ons dat er een zeer sterke samenwerking was tussen de twee via de pitmuur - en uiteindelijk leverde dit het best mogelijke resultaat op. Hij heeft de lat weer hoger gelegd."

Succesvolle rentree na blessureleed

Hadjar keerde in Azerbeidzjan pas weer terug in de cockpit nadat hij drie races aan de kant had moeten staan met een polsblessure. In die periode nam Racing Bulls-coureur Liam Lawson tijdelijk de honneurs waar bij de formatie en stapte Yuki Tsunoda in bij de Racing Bulls. De leiding hield vast aan de eis dat de vaste kracht pas weer mocht instappen zodra hij voor de volle honderd procent fit was. Die behoudende aanpak wierp op het uitdagende stratencircuit direct zijn vruchten af.

"Ik denk dat wat Isack dit weekend heeft geproduceerd uitstekend was, echt uitstekend", zo concludeert Mekies dan ook tevreden. "Het belangrijkste is dat hij zich meteen goed voelde in de auto, geen pijn. We zeiden dat we zouden wachten tot Isack honderd procent fit was, omdat dat de prioriteit is, nou, dat is wat er gebeurde. Hij zat in de auto. Hij had geen pijn. Zelfs zonder pijn is het geen gemakkelijke baan om naar terug te keren vanwege de kleine foutmarge, en hij heeft zijn ritme sessie na sessie heel kalm opgebouwd met veel positieve energie."

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