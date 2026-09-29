De Grand Prix van Bahrein staat aankomend weekend op het programma van de Formule 1 en is in Nederland rechtstreeks te zien via Viaplay en F1 TV Pro. Door het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten wijkt het hele circus voor deze race uit naar het Sepang International Circuit in Maleisië, waardoor de Nederlandse autosportfan de wekker vroeg moet zetten om alle actie live mee te krijgen.

De hoofdrace vindt plaats op zondag 4 oktober en de lichten doven om 15:00 uur lokale tijd, wat betekent dat we in Nederland om 09:00 uur klaar moeten zitten. Omdat Bahrein formeel als gastheer op de kalender blijft staan, behoudt het raceweekend officieel dezelfde naam, ondanks het feit dat we niet in Bahrein, maar in Maleisië rijden. De coureurs zullen hun ronden dus niet onder het kunstlicht van het Bahrain International Circuit in de woestijn van Sakhir draaien, maar moeten nu aan de bak op het - mogelijk kletsnatte - asfalt in Azië.

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Live kijken bij Viaplay en F1 TV Pro

In Nederland liggen de exclusieve uitzendrechten van de Formule 1 momenteel nog in handen van Viaplay, waar je een abonnement moet afsluiten om niets van de trainingen, kwalificatie en race te missen. Vaste commentator Nelson Valkenburg en expert Melroy Heemskerk kruipen ook tijdens dit raceweekend in Maleisië samen achter de microfoon voor het verslag. DPG Media kondigde op 1 juli aan Viaplay Nederland voor een slordige 142 miljoen euro over te nemen, maar die transactie ligt nog altijd ter goedkeuring bij de ACM. Voor de kijker verandert er voorlopig dan ook niets en de diensten blijven gewoon werken zoals je gewend bent.

Wie de actie liever volgt via het officiële platform van de sport zelf, kan kiezen voor F1 TV Pro. Deze officiële streamingsdienst van de koningsklasse geeft je toegang tot alle 22 onboardcamera's, de live boordradio's en uitzendingen zonder reclameblokken. Voor wie in Nederland al een lopend Viaplay-abonnement heeft, is er extra goed nieuws: F1 TV Pro zit daar namelijk kosteloos bij inbegrepen wanneer je de accounts aan elkaar koppelt.

Uitzendingen en alternatieven via Ziggo

Abonnees van Ziggo kunnen een deel van de beelden gewoon via de lineaire televisiekanalen tot zich nemen. Zo is de zender Viaplay TV standaard te vinden op kanaal 13 of 431, waar regelmatig samenvattingen en analyses voorbijkomen. Daarnaast is er het extra lineaire kanaal Viaplay TV+ op kanaal 432, waarmee sportliefhebbers die dit aanvullende pakket afnemen rechtstreeks live-uitzendingen kunnen zien.

Voor fans die de race het liefst beleven met het vertrouwde stemgeluid van Olav Mol, is er het live commentaar via Grand Prix Radio. De uitzendingen van Mol zijn te beluisteren via de speciale app, DAB+ en de officiële website, en het geluid is bovendien eenvoudig gelijk te zetten met de actie op je televisiescherm.

Gratis buitenlandse streams en VPN-opties

Buiten de betaalde Nederlandse diensten om zijn er ook over de grens zenders te vinden die het raceweekend op openbare netten uitzenden. Denk hierbij aan het Oostenrijkse ServusTV en de ORF, of het Zwitserse SRF, die de koningsklasse gratis aanbieden aan hun eigen publiek. Met een zogeheten VPN kunnen kijkers verbinding maken via een buitenlandse server om deze livestreams op te starten. Omdat het hier openbare kanalen betreft, is het gewoon legaal deze middels een VPN te bekijken.

Sessie Dag Datum Nederlandse tijd Waar te kijken Eerste vrije training (VT1) Vrijdag 2 oktober 2026 06:30 - 07:30 Viaplay / F1 TV Pro Tweede vrije training (VT2) Vrijdag 2 oktober 2026 10:00 - 11:00 Viaplay / F1 TV Pro Derde vrije training (VT3) Zaterdag 3 oktober 2026 06:30 - 07:30 Viaplay / F1 TV Pro Kwalificatie Zaterdag 3 oktober 2026 10:00 - 11:00 Viaplay / F1 TV Pro Grand Prix (Race) Zondag 4 oktober 2026 09:00 - 11:00 Viaplay / F1 TV Pro

Geschreven door Jeen Grievink - Brand Owner Met meer dan tien jaar ervaring in journalistiek, marketing en SEO is Jeen de strategische motor achter GPFans NL. Sinds zijn start bij Realtimes in 2016 groeide hij van redacteur naar Brand Owner en hoofdredacteur van het platform. In zijn huidige rol stuurt hij de redactie aan en bepaalt hij de strategische koers van GPFans binnen de internationale Formule 1-media. Bekijk volledige biografie

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