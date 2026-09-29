Max Verstappen lijkt later dit Formule 1-seizoen niet meer te ontkomen aan een gridstraf na hardnekkige motorproblemen tijdens het raceweekend in Bakoe. De Nederlander wist de dans in Azerbeidzjan voorlopig nog te ontspringen door terug te grijpen naar gebruikte onderdelen uit zijn bestaande pool, maar de voorraad beschikbare krachtbronnen raakt nu echt op. De komst van een vijfde motor lijkt dan ook onvermijdelijk.

De situatie rond de Limburger is het centrale gespreksonderwerp in de podcast GPFans Raceteam. Afgelopen zaterdag wist Verstappen ondanks de technische tegenslag alsnog knap naar de tweede plaats te rijden op het Baku City Circuit, vlak achter racewinnaar George Russell en net voor teamgenoot Isack Hadjar. Toch verdwijnen de zorgen over de krachtbron van Red Bull Racing met die binnengesleepte podiumplek allerminst naar de achtergrond.

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Het ideale moment voor een gridstraf

Jan Bolscher buigt zich in de podcast over de vraag wanneer het Oostenrijkse team de gridstraf het beste kan incasseren. Volgens de analist spelen de lay-outs en eigenschappen van de resterende circuits een doorslaggevende rol bij het bepalen van het juiste moment. Hoewel een snelle wissel tactisch gezien kan, verwacht Bolscher dat de formatie uit Milton Keynes het besluit juist zo lang mogelijk voor zich uit wil schuiven om met een zo vers mogelijke motor aan de slotfase van het kampioenschap te beginnen."Brazilië zou goed kunnen. Max weet in ieder geval hoe hij daar vanaf de zeventiende plaats de race moet winnen", vertelt Bolscher in de podcast. Het roemruchte circuit van Interlagos staat immers te boek als een baan waar je uitstekend kunt inhalen, waardoor de schade na een gridstraf prima te overzien blijft.

Malesië als mogelijk alternatief

Bolscher merkt echter op dat het aankomende raceweekend in Malesië op papier ook een prima mogelijkheid biedt voor een motorwissel. Het Sepang International Circuit leent zich dankzij de brede bochten en lange rechte stukken immers uitstekend voor inhaalacties. Desondanks denkt de analist dat Red Bull nog even geduld heeft voordat er daadwerkelijk een nieuwe motor wordt aangesproken.Bolscher legt uit hoe hij naar de planning van de renstal kijkt: "Aankomend weekend in Malesië kan je ook prima inhalen, maar ik denk dat ze wel zo lang mogelijk willen wachten. Dan heb je in ieder geval tot en met het einde van het seizoen een goede motor."

Onderzoek naar beschadigde motor

Laurent Mekies houdt ondertussen nog een slag om de arm wat betreft het onvermijdelijke doemscenario. Waar Verstappen zaterdag direct na de kwalificatie tegenover de aanwezige pers liet optekenen dat een gridstraf er simpelweg aankomt, vertelt de teambaas dat de in Bakoe gedemonteerde verbrandingsmotor eerst grondig onder de loep wordt genomen. De formatie wil bekijken of er nog losse componenten bruikbaar zijn tijdens vrije trainingen.De onzekerheid rondom het restant van de kalender maakt de berekeningen van de engineers er niet eenvoudiger op. Bolscher benadrukt dan ook dat Red Bull de situatie per race zal moeten bekijken: "Het zal waarschijnlijk rond Brazilië worden. Maar je weet ook niet zeker hoeveel races er nog zijn dit seizoen, dus je weet ook niet precies hoe lang je er nog mee moet."

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