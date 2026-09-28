F1 moet knoop doorhakken over seizoensfinale: "Straks kijken we het Sinterklaasjournaal in Imola"

Er heerst grote onzekerheid over de seizoensafsluiting van de Formule 1. Door aanhoudende geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten staan er serieuze vraagtekens achter het doorgaan van de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi. Hoewel beide raceweekenden officieel nog altijd op de rol staan voor respectievelijk 29 november en 6 december, klinken er in het rennerskwartier steeds meer verhalen over een mogelijke afgelasting. Zowel de organisatie als het overkoepelende autosportorgaan moeten te allen tijde de veiligheid kunnen waarborgen, waardoor de roep om een snelle en definitieve beslissing toeneemt.

De actuele situatie levert echter tegenstrijdige berichten op binnen de autosportwereld. Formule 1-fotograaf Kym Illman wist eerder te melden dat het seizoen volgens zijn informatie gewoon volgens schema wordt afgewerkt, maar achter de schermen klinken er heel andere geluiden over een mogelijke uitwijkmogelijkheid naar Europa. In de podcast GPFans Raceteam, onder leiding van Sebastiaan Kissing, schetst senior editor en verslaggever Jan Bolscher een beeld van de aanhoudende geruchten en de belangen die op de achtergrond meespelen.

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Bolscher over geruchten en financiële belangen

Bolscher legt in de uitzending uit dat de signalen in de paddock al geruime tijd wijzen op een ander slotakkoord dan vooraf gepland. "Het wordt een beetje een vreemd verhaal nu. In de paddock en met journalisten onderling hoor je eigenlijk al heel lang dat het binnenshuis al lang bekend is dat Qatar en Abu Dhabi niet doorgaan en dat het seizoen in Imola wordt afgesloten", opent de verslaggever zijn analyse. Volgens hem spelen er bovendien flinke commerciële en contractuele belangen mee bij het uitstellen van een definitief besluit: "Er wordt ook gezegd dat de Formule 1 die aankondiging zo lang mogelijk proberen te rekken, in de hoop dat Qatar en Abu Dhabi zelf de stekker eruit trekken. Dan hoeft de Formule 1 geen schadevergoeding te betalen."

Tegelijkertijd benadrukt Bolscher hoe tegenstrijdig de verschillende verhalen zijn en welke strikte veiligheidsmarge de sport moet hanteren. "Nu hoor je weer dat het gewoon doorgaat. Maar als Formule 1 en de FIA zijnde moet je gewoon zeker weten dat je kan garanderen dat er 0,0 procent risico is. En als je dat niet kan garanderen, moet je niet gaan."

Druk op de FIA en gevolgen voor Formule 2

De FIA en Formula One Management houden vast aan strikte richtlijnen en houden de vinger aan de pols in overleg met de lokale autoriteiten. Intern is afgesproken dat er uiterlijk medio oktober duidelijkheid moet liggen voor de renstallen. Die knoop kan volgens Bolscher niet snel genoeg worden doorgehakt, omdat de klok begint te tikken voor alle betrokken raceklassen. "Er moet nu ook wel een keer een knoop doorgehakt worden. We gaan richting oktober, voordat je het weet is het weer december en zitten we onder de kerstboom", stelt hij.

Die aanhoudende onzekerheid heeft immers niet alleen impact op de koningsklasse, maar raakt ook de opstapklassen direct. Vooral in de Formule 2, waar de titelstrijd na veertien ronden nog wijd openligt tussen klassementsleider Rafael Câmara en uitdager Nikola Tsolov, zorgt de situatie voor grote vraagtekens. "De Formule 2 weet niet eens of er al een kampioen is, of dat er nog twee races komen", verduidelijkt Bolscher over de sportieve consequenties.

Imola als back-up voor Europese seizoensfinale

Mocht afreizen naar het Midden-Oosten uiteindelijk toch onverantwoord blijken, dan geldt Imola als de voornaamste Europese stand-by locatie. Op het circuit van Autodromo Enzo e Dino Ferrari zijn achter de schermen zelfs al voorbereidingen in gang gezet om direct op te kunnen schalen en tribunes op te bouwen voor het weekend van 4 tot en met 6 december.

Een slotstuk op Italiaanse bodem in december levert in ieder geval een bijzonder decor op. Bolscher besluit met een knipoog naar de Hollandse tradities: "Imola zou wel leuk zijn eind november, begin december. Lekker het sinterklaasjournaal in Imola kijken, ook wel een keer lachen."

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