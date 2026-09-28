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George Russell, Kimi Antonelli at the Japanese GP press conference

Russell na zege in Bakoe duidelijk over titelstrijd: "Druk bij hem"

George Russell, Kimi Antonelli at the Japanese GP press conference — Foto: © IMAGO

Russell na zege in Bakoe duidelijk over titelstrijd: "Druk bij hem"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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George Russell heeft afgelopen zaterdag met overmacht de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven en daarmee het gat naar klassementsleider Kimi Antonelli verkleind tot 66 punten in het Drivers' Championship. Volgens de Brit ligt alle druk bij zijn Italiaanse teammaat.

De Britse coureur kende een vlekkeloos optreden in de straten van Bakoe, waar hij na poleposition met de grootste marge van het seizoen de leiding geen moment uit handen gaf. Met de overwinning in de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap pakte Russell zijn eerste officiële 'Grand Slam' uit zijn loopbaan door de poleposition, overwinning, snelste raceronde en alle ronden aan de leiding op te eisen. Doordat Antonelli na een crash in de kwalificatie vanaf de zestiende startplek naar de vijfde stek knokte, snoepte de Brit vijftien punten af van de voorsprong van zijn stalgenoot bij Mercedes, die voor de race nog 81 punten bedroeg.

Druk

Na afloop van de zege op het Baku City Circuit laat Russell weten dat hij psychologisch in een heel andere positie zit dan zijn Italiaanse stalgenoot. "Er rust veel minder druk op mij dan op hem. Zoals ik vrijdag al zei, hij heeft een ongelooflijk vlekkeloos seizoen gehad. De kwalificatie was waarschijnlijk zijn eerste fout van dit hele seizoen in een serieuze sessie... en hij kwam toch nog thuis op P5", verklaart hij tegenover Formula 1.

De Brit beschouwde zichzelf door wisselvallige resultaten in eerdere wedstrijden al geruime tijd niet als de uitgesproken favoriet voor het kampioenschap. Terwijl Antonelli eerder zeges aaneenreeg in Monza en Madrid, dateerde de voorgaande triomf van Russell van de Grand Prix van Oostenrijk in Spielberg, naast zijn eerdere zege in Melbourne. Volgens hem was de enige andere noemenswaardige misser van de twintigjarige Italiaan dit seizoen terug te voeren naar de Grand Prix van China.

Tussenstand

Ondanks het puntenverlies in Azerbeidzjan blijft Antonelli de leiding in de tussenstand stevig in handen houden. Russell bezet de tweede positie met 236 punten en voelt de hete adem van Lewis Hamilton en Lando Norris achter zich, terwijl Mercedes met 538 punten een riante voorsprong verdedigt in het constructeurskampioenschap. Met nog acht Grands Prix en één sprintrace voor de boeg trekt het veld direct door naar de Grand Prix van Maleisië op het Sepang International Circuit, die aankomende zondag 4 oktober op het programma staat.

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