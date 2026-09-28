Verstappen knipoogt over terugkeer naar Sepang: 'Nee, eigenlijk geen zin in'
Verstappen knipoogt over terugkeer naar Sepang: 'Nee, eigenlijk geen zin in'Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens naar de terugkeer van de Formule 1 op het Sepang International Circuit in Maleisië. Hoewel de coureur van Red Bull Racing uitkijkt naar de uitdagende omloop nabij Kuala Lumpur, waarschuwt hij nadrukkelijk voor de extreme fysieke en technische beproevingen die het evenement kenmerken.
De Grand Prix keert komend weekend terug op het programma onder de officiële naam 'Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia' van vrijdag 2 tot en met zondag 4 oktober. Voor Verstappen betekent het een weerzien met de baan waar hij zijn zinnen heeft gezet op een ommekeer in het huidige seizoen, waarin hij na zijn tweede plaats van afgelopen zaterdag in Bakoe met 163 punten op de zesde positie in het wereldkampioenschap staat en nog altijd jaagt op zijn eerste seizoenszege.
Zege in 2017
Verstappen koestert sterke herinneringen aan Sepang, aangezien hij de laatste editie van de Grand Prix van Maleisië in 2017 wist te winnen voordat de race om economische redenen van de kalender verdween. Zijn tweede overwinning in zijn toen nog prille Formule 1-loopban. Gevraagd naar zijn emoties rond de terugkeer reageert hij met een knipoog: "Ja, eigenlijk niet, want ik was eigenlijk heel blij dat ik daar de allerlaatste won. Nee, ik vind het een geweldig circuit. Ik geniet er echt van om daar te zijn."
Extreme hitte
Verstappen wijst er echter direct op dat de Maleisische omloop coureurs en materiaal tot de uiterste limiet drijft. Het circuit staat immers bekend om tropische temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. "Het is ontzettend zwaar. Ik denk door de hitte alleen al, maar ook de bandenslijtage zal echt zwaar zijn voor de banden", verduidelijkt hij over de uitdagingen die het asfalt en het klimaat met zich meebrengen.
Belasting op het materiaal
De Nederlander verwacht bovendien dat de lay-out niet alleen veel vraagt van het rubber van Pirelli, maar ook van de hybride systemen van de huidige generatie Formule 1-wagens. "Het is zwaar, ik bedoel, qua batterijgebruik, maar ook qua bandenslijtage", benadrukt Verstappen over de eisen die de lange rechte stukken en harde remzones aan de krachtbron stellen. Ondanks de zware beproeving die het veld te wachten staat, overheerst het enthousiasme om weer te racen in Zuidoost-Azië: "Dus ja, het is een mooie plek. Ik heb er veel zin in om terug te gaan en te zien wat we daar kunnen doen."
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