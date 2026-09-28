Het Formule 1-team van Mercedes heeft opvallend de lachers op de hand gekregen met een meme over Max Verstappen, die in Bakoe lange tijd vol in de spiegels van George Russell zat.

De Duitse renstal haakt daarmee direct in op de bloedstollende ontknoping van de Grand Prix van Azerbeidzjan, waar Verstappen rondenlang op de achtervleugel van wedstrijdleider George Russell zat. De publicatie toont een afbeelding van Verstappen met een angstige gezichtsuitdrukking, vergezeld van de tekst 'De spiegels van George tijdens de laatste 10 ronden in Bakoe.' Met die knipoog verwijst de formatie naar het intense gevecht dat de coureur van Red Bull Racing in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad uitvocht met de uiteindelijke winnaar.

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Slotfase in Bakoe

Tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan mocht Russell vanaf poleposition vertrekken op het Baku City Circuit, waarna de Brit het grootste deel van de wedstrijd aan de leiding reed. In de absolute slotfase zag hij zijn spiegels echter vollopen met de oprukkende Red Bull. Verstappen reed de laatste tien ronden van de race continu binnen de DRS-seconde van de W17 en zette de druk er vol op, mede doordat de leidende Mercedes kampte met technisch vermogensverlies. Russell wist zijn positie desondanks knap te verdedigen, waardoor Verstappen na een dragrace richting de vlag genoegen moest nemen met de tweede stek op slechts 0,196 seconde achterstand.

Reacties

De meme bleef op het internet niet onopgemerkt en zorgde voor de nodige discussie over de contentstrategie van de renstal. Volgers merkten op dat het team sinds de komst van coureur Kimi Antonelli vaker inspeelt op virale internettrends. Ook Red Bull zelf kon de humor van de foto wel inzien: "Pardon??", zo reageert het team van Verstappen in de comments.

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