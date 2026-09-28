Briatore woedend na crash Alpine-teamgenoten in Bakoe: teambaas direct naar vliegveld
Briatore woedend na crash Alpine-teamgenoten in Bakoe: teambaas direct naar vliegveldMaak ons je Google-favoriet
Flavio Briatore was afgelopen weekend witheet na de crash tussen teamgenoten Franco Colapinto en Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, zo onthult Kym Illman.
De topadviseur van Alpine smeet uit pure frustratie zijn headset neer en vertrok direct richting de luchthaven, nog voordat de wedstrijd in de straten van Bakoe überhaupt was afgelopen. Dat brengt Kym Illman naar buiten in de Paddock Access-podcast. Het gewraakte moment vond afgelopen zaterdag plaats in ronde 36 van de race. Na een safety car-fase verremde Colapinto zich hevig bij het induiken van de eerste bocht, waardoor hij vol in de zijkant gleed van Gasly, die op dat moment op een keurige zevende plaats reed. De Fransman werd vervolgens doorgestoten tegen de bolide van Lando Norris, waarna alle drie de wagens direct de strijd moesten staken en Alpine een nagenoeg zekere dubbele puntenfinish in rook zag opgaan.
Woede-uitbarsting
Illman was naar eigen zeggen getuige van de oplopende spanningen in de Alpine-pitbox, die direct na het voorval het kookpunt bereikten. Volgens de insider kon Briatore zijn zelfbeheersing niet bewaren na het dure moment op het Baku City Circuit; hij smeet zijn headset resoluut aan de kant en weigerde te wachten op het vallen van de vlag. "Ik kan je vertellen dat hij zijn headset weggegooide en recht naar het vliegveld ging. Hij zat mogelijk zelfs in zijn vliegtuig vóór de race afgelopen was. Hij was in ieder geval zeker onderweg naar het vliegveld. Hij was furieus. Maak je baas niet boos als het Flavio is."
Interne maatregelen
Briatore was na afloop dan ook klip-en-klaar in zijn oordeel. De adviseur bestempelde het optreden van zijn protegé als bijzonder slecht en bood openlijk zijn excuses aan richting Gasly en McLaren. De Italiaan liet weten dat de situatie grondig wordt geëvalueerd en dat de leiding zich beraadt op mogelijke maatregelen of interne consequenties na het kostbare puntenverlies.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris krijgt mogelijk zijn zin: 'Alpine overweegt Colapinto aan de kant te zetten'
- Gisteren 09:37
- 21
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap
- 26 september 2026 21:52
- 5
Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan
- 26 september 2026 18:39
- 7
Norris afgebrand na kritiek op Colapinto: "Waarom zou je jezelf in die positie brengen?"
- Vandaag 09:19
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"
Net binnen
McLaren onder vuur door klopjacht op Verstappen, Kelly Piquet deelt intieme kiekjes | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Verstappen nuchter over sprintrace in Monaco: "Zo kan je het ook zien"
- 2 uur geleden
Briatore woedend na crash Alpine-teamgenoten in Bakoe: teambaas direct naar vliegveld
- 3 uur geleden
- 1
Herta houdt hoop op F1-debuut ondanks dramatisch F2-jaar: 'Slaat nergens op'
- 3 uur geleden
Mercedes krijgt lachers op de hand met hilarische Verstappen-meme
- 3 uur geleden
Ocon zoekt naar F1-zitje: 'Ben één van de besten op de grid'
- Vandaag 19:10
- 4
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 13 september