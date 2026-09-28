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Toto Wolff and Flavio Briatore

Briatore woedend na crash Alpine-teamgenoten in Bakoe: teambaas direct naar vliegveld

Toto Wolff and Flavio Briatore — Foto: © IMAGO
1 reactie

Briatore woedend na crash Alpine-teamgenoten in Bakoe: teambaas direct naar vliegveld

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Flavio Briatore was afgelopen weekend witheet na de crash tussen teamgenoten Franco Colapinto en Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, zo onthult Kym Illman.

De topadviseur van Alpine smeet uit pure frustratie zijn headset neer en vertrok direct richting de luchthaven, nog voordat de wedstrijd in de straten van Bakoe überhaupt was afgelopen. Dat brengt Kym Illman naar buiten in de Paddock Access-podcast. Het gewraakte moment vond afgelopen zaterdag plaats in ronde 36 van de race. Na een safety car-fase verremde Colapinto zich hevig bij het induiken van de eerste bocht, waardoor hij vol in de zijkant gleed van Gasly, die op dat moment op een keurige zevende plaats reed. De Fransman werd vervolgens doorgestoten tegen de bolide van Lando Norris, waarna alle drie de wagens direct de strijd moesten staken en Alpine een nagenoeg zekere dubbele puntenfinish in rook zag opgaan.

Woede-uitbarsting

Illman was naar eigen zeggen getuige van de oplopende spanningen in de Alpine-pitbox, die direct na het voorval het kookpunt bereikten. Volgens de insider kon Briatore zijn zelfbeheersing niet bewaren na het dure moment op het Baku City Circuit; hij smeet zijn headset resoluut aan de kant en weigerde te wachten op het vallen van de vlag. "Ik kan je vertellen dat hij zijn headset weggegooide en recht naar het vliegveld ging. Hij zat mogelijk zelfs in zijn vliegtuig vóór de race afgelopen was. Hij was in ieder geval zeker onderweg naar het vliegveld. Hij was furieus. Maak je baas niet boos als het Flavio is."

Interne maatregelen

Briatore was na afloop dan ook klip-en-klaar in zijn oordeel. De adviseur bestempelde het optreden van zijn protegé als bijzonder slecht en bood openlijk zijn excuses aan richting Gasly en McLaren. De Italiaan liet weten dat de situatie grondig wordt geëvalueerd en dat de leiding zich beraadt op mogelijke maatregelen of interne consequenties na het kostbare puntenverlies.

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