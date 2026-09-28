Herta houdt hoop op F1-debuut ondanks dramatisch F2-jaar: 'Slaat nergens op'
Herta houdt hoop op F1-debuut ondanks dramatisch F2-jaar: 'Slaat nergens op'Maak ons je Google-favoriet
Colton Herta geeft zijn droom op een vast zitje in de Formule 1 niet op. De voormalig IndyCar-vicekampioen beleeft een lastig debuutjaar in het FIA Formula 2 Championship bij Hitech Grand Prix en staat negentiende, maar houdt de blik op de koningsklasse gericht.
Herta combineert zijn F2-seizoen met zijn werk als test- en ontwikkelingscoureur bij het debuterende Cadillac F1 Team. Ondanks zijn moeizame resultaten wil hij uiterlijk in 2028 op de F1-grid staan. Toch is hij geenszins van plan om nog een jaar te leren in de opstapklasse. Volgens Herta is dit zinloos omdat er geen vooruitgang is.
"Ik zei 'ik heb geen interesse'. Dit jaar, ik denk dat als er duidelijke vooruitgang en dergelijke was, het interessanter zou zijn om terug te keren, maar er is nul vooruitgang", stelt Colton Herta tegenover Autosport. "Het zou dwaas zijn om hier te zitten en te denken dat ik meteen op snelheid zal zijn, dat ik op snelheid zal zijn en klaar om te winnen in mijn eerste race. Ik ben misschien ouder, maar qua snelheid zijn deze jongens net zo snel als wie dan ook."
Groot mysterie rond gebrek aan snelheid
Colton Herta tast in het duister over zijn gebrek aan racetempo, temeer omdat zijn data in andere bolides positief uitvallen."Helaas zijn er op geen enkel moment veel positieve punten geweest. Om welke reden dan ook is er nul snelheid geweest, en er is niets echt veranderd", verzucht Herta, die Madrid miste wegens ziekte. "Het is onduidelijk waarom we geen weekend van begin tot eind sterk kunnen neerzetten. Ik denk dat het gewoon een raadsel is om hier drie seconden achter te kwalificeren. Het slaat gewoon nergens op voor mij."
Gesprekken met Towriss en Cadillac
Colton Herta put moed uit zijn F1-sessies, die wél goed gingen. "Ik heb nu veel meer gedaan met het F1-team wat betreft sim-dingen. Ik heb maandag net een TPC-dag gedaan, die erg sterk was. Op de F1-sim en de TPC-dingen is de snelheid erg sterk geweest, maar om de een of andere reden vertaalt het zich gewoon niet naar F2", legt Herta uit over zijn toekomstgesprekken. "Ik heb op dit moment niets voor volgend jaar, maar we bespreken om erachter te komen wat de mogelijkheden voor mij binnen het team zijn."
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