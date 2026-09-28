McLaren onder vuur door klopjacht op Verstappen, Kelly Piquet deelt intieme kiekjes | GPFans Recap

Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop en we leven alweer toe richting de volgende race: de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. En in deze GPFans Recap zorgen wij de dag na de race ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.

De Grand Prix van Azerbeidzjan ligt achter ons en dat betekent dat er nog het nodige na te bespreken valt, terwijl de focus ondertussen ook langzaam naar de Grand Prix van Bahrein in Maleisië kan gaan. Zak Brown zou volgens Christijan Albers bezig zijn met de nodige spelletjes rondom Max Verstappen, terwijl Rocco Coronel een mooi resultaat wist te boeken in de Spaanse Formule 4.

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Brown maakt jacht op Verstappen: "Eerst een schop uitdelen en dan een snoepje geven"

Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers vermoedt dat McLaren-CEO Zak Brown bezig is met een strategisch spelletje om Max Verstappen op termijn naar zijn renstal te halen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen zijn verbintenis bij Red Bull Racing recent heeft verlengd tot en met 2030, liet Brown optekenen dat de deur voor de Limburger altijd wagenwijd openstaat. Volgens Albers zorgt de Amerikaan daarmee echter voor onnodige frictie binnen zijn eigen team. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Christijan Albers.

Red Bull-junior Rocco Coronel pakt pole en zege in Spaanse Formule 4

Rocco Coronel heeft op het circuit van Jérez de la Frontera zijn derde overwinning van het seizoen geboekt in het Spaans Formule 4-kampioenschap. De coureur uit het juniorenprogramma van Red Bull bekroonde zijn sterke optreden bovendien met zijn allereerste poleposition van het racejaar. Lees hier het hele artikel over de winst van Rocco Coronel.

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Russell houdt Verstappen af in Bakoe: 'Max maakte de fouten onder druk'

George Russell heeft tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een cruciale overwinning geboekt door ronde na ronde de meedogenloze druk van Max Verstappen te weerstaan. Waar de jacht op het stratencircuit van Bakoe normaal gesproken juist leidt tot fouten bij de koploper, waren de rollen ditmaal omgedraaid, zo oordeelt analist Tom Clarkson. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Tom Clarkson.

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