McLaren onder vuur door klopjacht op Verstappen, Kelly Piquet deelt intieme kiekjes | GPFans Recap
McLaren onder vuur door klopjacht op Verstappen, Kelly Piquet deelt intieme kiekjes | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
De Grand Prix van Azerbeidzjan zit erop en we leven alweer toe richting de volgende race: de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. En in deze GPFans Recap zorgen wij de dag na de race ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent rondom al het Formule 1-nieuws.
De Grand Prix van Azerbeidzjan ligt achter ons en dat betekent dat er nog het nodige na te bespreken valt, terwijl de focus ondertussen ook langzaam naar de Grand Prix van Bahrein in Maleisië kan gaan. Zak Brown zou volgens Christijan Albers bezig zijn met de nodige spelletjes rondom Max Verstappen, terwijl Rocco Coronel een mooi resultaat wist te boeken in de Spaanse Formule 4.
Brown maakt jacht op Verstappen: "Eerst een schop uitdelen en dan een snoepje geven"
Voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers vermoedt dat McLaren-CEO Zak Brown bezig is met een strategisch spelletje om Max Verstappen op termijn naar zijn renstal te halen. Hoewel de viervoudig wereldkampioen zijn verbintenis bij Red Bull Racing recent heeft verlengd tot en met 2030, liet Brown optekenen dat de deur voor de Limburger altijd wagenwijd openstaat. Volgens Albers zorgt de Amerikaan daarmee echter voor onnodige frictie binnen zijn eigen team. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Christijan Albers.
Red Bull-junior Rocco Coronel pakt pole en zege in Spaanse Formule 4
Rocco Coronel heeft op het circuit van Jérez de la Frontera zijn derde overwinning van het seizoen geboekt in het Spaans Formule 4-kampioenschap. De coureur uit het juniorenprogramma van Red Bull bekroonde zijn sterke optreden bovendien met zijn allereerste poleposition van het racejaar. Lees hier het hele artikel over de winst van Rocco Coronel.
Kelly Piquet deelt intieme foto met Max Verstappen: 'Dankbaarder dan ooit'
Max Verstappen heeft na een zware en intense inhaalrace in Azerbeidzjan weinig tijd om terug te keren naar zijn gezin, daar we komend weekend alweer racen in Maleisië. Tijd voor vriendin Kelly Piquet om terug te blikken op een heerlijke zomer. Lees hier het hele artikel over de Instagram-post van Kelly Piquet.
Russell houdt Verstappen af in Bakoe: 'Max maakte de fouten onder druk'
George Russell heeft tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan een cruciale overwinning geboekt door ronde na ronde de meedogenloze druk van Max Verstappen te weerstaan. Waar de jacht op het stratencircuit van Bakoe normaal gesproken juist leidt tot fouten bij de koploper, waren de rollen ditmaal omgedraaid, zo oordeelt analist Tom Clarkson. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Tom Clarkson.
Briatore woedend na crash Alpine-teamgenoten in Bakoe: teambaas direct naar vliegveld
Flavio Briatore was afgelopen weekend witheet na de crash tussen teamgenoten Franco Colapinto en Pierre Gasly tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan, zo onthult Kym Illman. Lees hier het hele artikel over de woede bij Flavio Briatore.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Russell verslaat Verstappen in bloedstollende finish, Norris roept op tot schorsing | GPFans Recap
- 26 september 2026 21:52
- 5
Colapinto mogelijk tóch geschorst, Mercedes kan Verstappen-data amper geloven | GPFans Recap
- Gisteren 21:45
McLaren zet deur open voor Verstappen, Russell domineert kwalificatie Bakoe | GPFans Recap
- 25 september 2026 21:42
- 1
Briatore woedend na crash Alpine-teamgenoten in Bakoe: teambaas direct naar vliegveld
- 3 uur geleden
- 1
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"
Net binnen
McLaren onder vuur door klopjacht op Verstappen, Kelly Piquet deelt intieme kiekjes | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Verstappen nuchter over sprintrace in Monaco: "Zo kan je het ook zien"
- 2 uur geleden
Briatore woedend na crash Alpine-teamgenoten in Bakoe: teambaas direct naar vliegveld
- 3 uur geleden
- 1
Herta houdt hoop op F1-debuut ondanks dramatisch F2-jaar: 'Slaat nergens op'
- 3 uur geleden
Mercedes krijgt lachers op de hand met hilarische Verstappen-meme
- 3 uur geleden
Ocon zoekt naar F1-zitje: 'Ben één van de besten op de grid'
- Vandaag 19:10
- 4
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 13 september