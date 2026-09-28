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Verstappen duidelijk over Midden-Oosten: 'Dan moet je er niet heen'

Verstappen nuchter over sprintrace in Monaco: "Zo kan je het ook zien"

Verstappen duidelijk over Midden-Oosten: 'Dan moet je er niet heen' — Foto: © IMAGO

Verstappen nuchter over sprintrace in Monaco: "Zo kan je het ook zien"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Max Verstappen maakt zich niet druk over de plannen om vanaf het seizoen 2027 een sprintrace te verrijden tijdens het raceweekend in Monaco. De Nederlander geeft aan dat inhalen toch onmogelijk is, hoeveel rondjes je ook moet rijden.

De coureur van Red Bull Racing benadrukt dat de karakteristieken van het befaamde stratencircuit simpelweg weinig spektakel toelaten, ongeacht hoe lang de race duurt of hoe het weekend is ingericht. De Formule 1 heeft officieel bekendgemaakt dat de kalender vanaf 2027 groeit naar tien sprintweekends, waarbij ook de straten van het prinsdom voor de eerste keer aan de beurt zijn. Het doel van de organisatie is om meer variatie op de grid te creëren en de druk op het veld verder op te voeren, waarbij er vanaf dat jaar op vrijdag al een afzonderlijke kwalificatie op het programma staat voor de zaterdagsprint.

Stratencircuit

In gesprek met Viaplay komt de besluitvorming rondom de nieuwe opzet uitgebreid ter sprake bij Formula One Group-voorman Stefano Domenicali. "Stefano heeft een aantal sprintraces neergelegd, waaronder Monaco. Heeft hij daar vooraf met jou over gesproken of praat hij daarover of doen ze en vragen ze het achteraf? Hoe gaat zoiets?", vraagt Allard Kalff zich af. Verstappen geeft aan dat hij die keuzes vooral overlaat aan het management van de sport en de lokale organisatie ter plaatse. "Uiteindelijk moeten ze natuurlijk allemaal gewoon zelf beslissen. Maar volgens mij... Van wat ik heb begrepen wou Monaco dat zelf ook", reageert de Limburger nuchter. "Kijk, nu kan je natuurlijk zeggen: is dat een goed idee of een slecht idee? Monaco, weet je, normaal dat je niet kan inhalen. Dan maakt het niet uit als je 10, 15 of 100 ronden rijdt. Het blijft hetzelfde."

Kwalificatie

Vanuit het oogpunt van de fans werd vervolgens gewezen op het spektakel dat een extra kwalificatiesessie teweeg kan brengen. Verstappen snapt die gedachte wel, maar blijft zelf uiterst kalm onder de veranderingen aan het raceweekend. "Ja, zo kan je het ook zien. Voor mij maakt dat allemaal niet zoveel uit", besluit Verstappen.

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