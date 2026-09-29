close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, Kelly Piquet, generic, Miami, 2026

Kelly Piquet openhartig over Max Verstappen: 'Hij is heel erg een huismus'

Max Verstappen, Kelly Piquet, generic, Miami, 2026 — Foto: © IMAGO

Kelly Piquet openhartig over Max Verstappen: 'Hij is heel erg een huismus'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Kelly Piquet heeft in een openhartig interview een inkijkje gegeven in haar privéleven met Max Verstappen, waaruit blijkt dat de Nederlandse coureur toch een behoorlijke huismus is als hij niet bezig is met zijn werk.

Het Braziliaanse model schetst haar partner als een uitgesproken familieman die na zijn verplichtingen op het circuit het liefst direct terugkeert naar huis. Waar de buitenwereld vooral de gedreven topsporter ziet, omschrijft Piquet hem achter de schermen juist als een echte 'huismus' die rust en regelmaat verkiest boven drukke sociale gelegenheden. Deze uitspraken sluiten dan ook nauw aan bij de manier waarop het stel hun dagelijkse bestaan in Monaco heeft ingericht. Samen dragen zij de zorg voor hun gezin, waaronder hun gezamenlijke dochter Lily en Piquets oudere dochter Penelope. Om die stabiele basis te bewaken, kiest Piquet haar modellenklussen en internationale werkzaamheden zorgvuldig uit, zodat er thuis altijd rust heerst voor het gezin.

Rustige aard

Piquet legt in de Not Alone-poodcast uit dat de nuchtere instelling van Verstappen naadloos aansluit op haar eigen behoeften. Volgens de Braziliaanse zorgt zijn focus op het thuisfront voor de nodige stabiliteit binnen hun relatie. "Max is iemand die naar buiten gaat, zijn werk doet en weer thuiskomt. Hij is heel erg een huismus. Hij geniet van het gezinsleven", vertelt Piquet over de levensstijl van de Red Bull-coureur.

Sociale evenementen

Het contrast met een partner die constant de schijnwerpers of feestjes opzoekt, zou volgens Piquet niet hebben gewerkt. "Dus het is geweldig, want ik weet niet hoe ik het zou redden met iemand die voortdurend naar sociale evenementen zou moeten gaan en veel tijd zou opeisen", aldus de Braziliaanse over het evenwicht in hun relatie.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Kelly Piquet

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'GP Brazilië goede mogelijkheid voor Verstappen om gridstraf te incasseren' Podcast

'GP Brazilië goede mogelijkheid voor Verstappen om gridstraf te incasseren'

  • 3 uur geleden
Gezellige boel: vijftal coureurs reist samen richting Kuala Lumpur in privéjet | F1 Shorts Live

Gezellige boel: vijftal coureurs reist samen richting Kuala Lumpur in privéjet | F1 Shorts

  • Gisteren 16:52
  • 47
Russell houdt Verstappen af in Bakoe: 'Max maakte de fouten onder druk'

Russell houdt Verstappen af in Bakoe: 'Max maakte de fouten onder druk'

  • Gisteren 16:04
  • 10
Kelly Piquet deelt intieme foto met Max Verstappen: 'Dankbaarder dan ooit'

Kelly Piquet deelt intieme foto met Max Verstappen: 'Dankbaarder dan ooit'

  • Gisteren 12:53
Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"

Mercedes kon data Verstappen nauwelijks geloven in gevecht met Russell: "Bijna verticaal"

  • 27 september 2026 13:05
  • 11
Verstappen trapt op de rem na oproepen tot schorsen Colapinto door Norris: "Het gebeurt"

Verstappen trapt op de rem na oproepen tot schorsen Colapinto door Norris: "Het gebeurt"

  • 26 september 2026 17:46
  • 7

Net binnen

09:57
Hamilton kritisch op F1-circuits: 'Je kunt er gewoon niet inhalen'
09:21
Live
Grand Prix van Bahrein live kijken: tv-zenders, uitzendtijden en livestreams
06:58
Podcast
'GP Brazilië goede mogelijkheid voor Verstappen om gridstraf te incasseren'
28-9
Recap
McLaren onder vuur door klopjacht op Verstappen, Kelly Piquet deelt intieme kiekjes | GPFans Recap
28-9
Verstappen nuchter over sprintrace in Monaco: "Zo kan je het ook zien"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan Samenvatting

Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan

26 september 2026 14:44 18
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam Podcast

Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam

21 september 2026 20:04
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort" GT World Challenge op Zandvoort

Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"

21 september 2026 15:47
Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend" GT World Challenge op Zandvoort

Vermeulen scoort dubbelpodium en zege voor thuispubliek op Zandvoort: "Super weekend"

21 september 2026 12:32
Ontdek het op Google Play
x