Kelly Piquet openhartig over Max Verstappen: 'Hij is heel erg een huismus'
Kelly Piquet openhartig over Max Verstappen: 'Hij is heel erg een huismus'Maak ons je Google-favoriet
Kelly Piquet heeft in een openhartig interview een inkijkje gegeven in haar privéleven met Max Verstappen, waaruit blijkt dat de Nederlandse coureur toch een behoorlijke huismus is als hij niet bezig is met zijn werk.
Het Braziliaanse model schetst haar partner als een uitgesproken familieman die na zijn verplichtingen op het circuit het liefst direct terugkeert naar huis. Waar de buitenwereld vooral de gedreven topsporter ziet, omschrijft Piquet hem achter de schermen juist als een echte 'huismus' die rust en regelmaat verkiest boven drukke sociale gelegenheden. Deze uitspraken sluiten dan ook nauw aan bij de manier waarop het stel hun dagelijkse bestaan in Monaco heeft ingericht. Samen dragen zij de zorg voor hun gezin, waaronder hun gezamenlijke dochter Lily en Piquets oudere dochter Penelope. Om die stabiele basis te bewaken, kiest Piquet haar modellenklussen en internationale werkzaamheden zorgvuldig uit, zodat er thuis altijd rust heerst voor het gezin.
Rustige aard
Piquet legt in de Not Alone-poodcast uit dat de nuchtere instelling van Verstappen naadloos aansluit op haar eigen behoeften. Volgens de Braziliaanse zorgt zijn focus op het thuisfront voor de nodige stabiliteit binnen hun relatie. "Max is iemand die naar buiten gaat, zijn werk doet en weer thuiskomt. Hij is heel erg een huismus. Hij geniet van het gezinsleven", vertelt Piquet over de levensstijl van de Red Bull-coureur.
Sociale evenementen
Het contrast met een partner die constant de schijnwerpers of feestjes opzoekt, zou volgens Piquet niet hebben gewerkt. "Dus het is geweldig, want ik weet niet hoe ik het zou redden met iemand die voortdurend naar sociale evenementen zou moeten gaan en veel tijd zou opeisen", aldus de Braziliaanse over het evenwicht in hun relatie.
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