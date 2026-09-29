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Vd Gijp

René van der Gijp vol lof over Verstappen en Russell: 'Echt kunstenaars'

Vd Gijp — Foto: © Vandaag Inside

René van der Gijp vol lof over Verstappen en Russell: 'Echt kunstenaars'

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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René van der Gijp heeft grote bewondering uitgesproken voor de verrichtingen van Max Verstappen en George Russell tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De analist bestempelde het tweetal na de zinderende ontknoping in Bakoe resoluut als "echt kunstenaars".

De Formule 1-race op het stratencircuit kende afgelopen weekend een zinderend slotakkoord. Russell vertrok vanaf poleposition en gaf de leiding de hele race niet meer uit handen. Verstappen vocht zich vanaf de achtste startplek knap naar voren en zette de Mercedes-coureur in de slotfase zwaar onder druk. Uiteindelijk kwam de Nederlander met een miniem verschil van slechts 0,196 seconde over de streep. Van der Gijp genoot zichtbaar van het spectaculaire gevecht.

"Verstappen en Russell zijn echt kunstenaars!"

René van der Gijp stak aan de tafel van Vandaag Inside zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken toen de beelden van de ontknoping ter sprake kwamen. De analist keek vol verwondering naar de helikopteropnames, waarop haarscherp te zien was hoe beide mannen op topsnelheid langs de betonnen muren joegen. "Verstappen en Russell zijn echt kunstenaars!", riep Van der Gijp aan tafel uit.

De extreme snelheden en de buitengewone wagenbeheersing waarmee Russell en Verstappen langs de barrières scheerden, maakten diepe indruk op Van der Gijp. Juist die bovenbeelden lieten volgens de vaste tafelgast zien hoe bizar klein de foutenmarge is op het Baku City Circuit. "Dat is toch niet normaal, Wilfred", zo zegt Van der Gijp tegen presentator Wilfred Genee. 

Stand wereldkampioenschap

George Russell pakte met zijn zege in Bakoe zijn derde overwinning van het seizoen, wat zijn carrièretotaal op acht Formule 1-overwinningen brengt. "Die gozer kon goed met de druk omgaan, hij maakte geen fouten", zei Van der Gijp over de Mercedes-coureur in de slotfase in Bakoe. "Wel knap hoor."

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