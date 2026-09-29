Meer duidelijkheid omtrent F1-races in Qatar en Abu Dhabi | GPFans Raceteam
Meer duidelijkheid omtrent F1-races in Qatar en Abu Dhabi | GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator, Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever, Jan Bolscher.
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