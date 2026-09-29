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Drivers and cars line up for the start of the 2025 Abud Dhabi Grand Prix

Meer duidelijkheid omtrent F1-races in Qatar en Abu Dhabi | GPFans Raceteam

Meer duidelijkheid omtrent F1-races in Qatar en Abu Dhabi | GPFans Raceteam

Redactie
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In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator, Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever, Jan Bolscher.

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