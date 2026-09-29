De langverwachte upgrade van het Formule 1-team van Williams heeft tijdens de Azerbaijan Grand Prix geleid tot een aanzienlijke prestatieverbetering. De technische ingreep, die hoofdzakelijk gericht was op een flinke gewichtsbesparing, bezorgde de formatie bijna de beste kwalificatieprestatie van het seizoen.

Tijdens het raceweekend in Baku zette Carlos Sainz de negende tijd neer in de kwalificatie, al moest hij die positie door een gridstraf later weer inleveren. De Spanjaard knokte zich in de hoofdrace vanaf een achttiende positie knap terug naar de tiende plek en pakte daarmee een cruciaal WK-punt voor de Britse renstal. De gewichtbesparende upgrade lijkt zodoende haar vruchten af te werpen voor Williams. Gary Anderson nam de update onder de loep.

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Anderson berekent gewichtsbesparing Williams

Om ontwikkelingen en updates zuiver te kunnen beoordelen, hanteert Anderson een vaste rekenmethode waarbij rondetijden worden omgezet in een percentage ten opzichte van de snelste tijd van het weekend. "Het is altijd lastig om te beoordelen of ontwikkelingen een team vooruit hebben geholpen, stil hebben laten staan of juist achteruit hebben geworpen", legt Anderson uit.

"Het enige wat we kunnen doen is naar elke individuele prestatie kijken en de rondetijd omrekenen naar een percentage van de snelste tijd van dat weekend. Dat levert een getal op dat niet afhankelijk is van de baanlengte, of van de vraag of het nat, droog, glad, stroef, warm, koud of winderig is."

De berekeningen van Anderson tonen aan dat Williams in Baku 0,759 procent sneller was vergeleken met het seizoensgemiddelde van de renstal. "Williams arriveerde in Baku met een forse gewichtsvermindering", stelt de analist. "Ik zag aerodynamisch niet heel veel dat de prestaties had kunnen verbeteren. Uitgaande van het aloude gemiddelde verlies van ruim 0,3 seconde per ronde voor iedere tien kilo extra gewicht, schrijf ik die tijdwinst toe aan een gewichtsbesparing van twintig kilo. Dat is een grote stap, maar de realiteit is dat Williams het seizoen simpelweg niet met overgewicht had moeten beginnen."

Middenveldverhoudingen Formule 1

In het stratencircuit van Baku opereerde de Britse renstal als het zesde snelste team van het veld, een flinke stap voorwaarts ten opzichte van de negende plek die het team gemiddeld inneemt over het hele seizoen. Alleen in Miami zat het team qua percentage nog een fractie dichter bij de top van het veld en de middenmoot. Anderson nuanceert dan ook: "Het enige minpuntje is dat Williams in mei in Miami eigenlijk net dat beetje dichter bij de kop van het veld en de middenmoot zat. Toch is het zesde snelste team overall in Baku een stuk beter dan de negende plaats die ze over het seizoen bezetten."

De onderlinge verschillen in het middenveld van de Formula 1 tonen sowieso grote schommelingen. Vier van de vijf teams buiten de traditionele top vier kenden hun piek in Monza, een circuit dat zwaar leunt op motorvermogen. In Baku kende Audi met een achterstand van 3,192 procent juist zijn slechtste weekend tot nu toe, ondanks de introductie van een nieuw aerodynamisch pakket. Alpine wist dankzij eerdere updates in Zandvoort het gat naar Racing Bulls juist weer aanzienlijk te verkleinen.

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