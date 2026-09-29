Max Verstappen heeft na een knappe inhaalrace de tweede plaats uit het vuur weten te slepen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Red Bull Racing-coureur finishte vlak achter racewinnaar George Russell, maar stelt nuchter vast dat een overwinning ook vanaf de eerste startrij een bijzonder lastig verhaal was geworden.

De race door de straten van Bakoe mondde uit in een bloedstollende slotfase, waarin het verschil aan de streep slechts 0,196 seconden bedroeg. Verstappen moest de wedstrijd echter vanaf de achtste stek aanvangen, nadat problemen in de kwalificatie roet in het eten hadden gegooid. Russell vertrok vanaf poleposition en legde zo het fundament voor zijn zege, terwijl teamgenoot Isack Hadjar het podium completeerde op de derde plek.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen nadelige uitgangspositie

Verstappen blikt dan ook realistisch terug op het weekend op het Baku City Circuit en de invloed van zijn startplek. "Je hebt een probleem en dan moet je vanaf P8 starten", zo opent de Limburger zijn analyse. Russell dicteerde vooraan het tempo in zijn Mercedes, waardoor het voor de coureurs daarachter lastig manoeuvreren bleek.

Toch denkt de Red Bull-kopman niet dat een plek op de voorste startrij de uitkomst automatisch in zijn voordeel had beslist. "Maar ik denk dat zelfs als ik als tweede was gestart, met het tempo van George heel lastig was geweest om hem in te halen", zo legt Verstappen uit. "Misschien had ik hem in die eerste stint beter kunnen volgen. Dan stop je, sta je tweede, en waarschijnlijk hadden we dezelfde race gereden, elkaar gewoon opjagen. Het zou mijn eerste stint zeker makkelijker hebben gemaakt, in plaats van alle auto's die ik moest inhalen."

Bandenproblemen nekken Red Bull

Verstappen kende met name in het begin van de wedstrijd flink wat kopzorgen door het rubber onder zijn bolide. Waar hij in de openingsfase nog rap naar voren schoof, verloor de afstelling al snel haar effectiviteit op de stratenbaan. "De zachte band was zeker veel beter dan de medium, want ik was alleen de eerste paar ronden van de eerste stint heel sterk, maar daarna werkten de banden gewoon niet meer en was het best wel overleven in die eerste stint, proberen zo lang mogelijk vol te houden", zo verklaart Verstappen.

De coureur wilde via de boordradio nog om raad vragen bij het team voor het bandenmanagement, maar de engineers hadden op dat moment geen pasklare oplossing klaarliggen. Pas na de wissel naar het zachtere rubber vond de Red Bull-coureur zijn pure racesnelheid terug en kon hij vol de jacht inzetten op het podium.

Turboprobleem Russell brengt spanning

Russell leek in de slotfase op weg naar een gecontroleerde zege, totdat Valtteri Bottas in de voorlaatste ronde hard in de muur belandde in bocht 15. De Cadillac van Bottas crashte door een technisch probleem aan de systemen van de achteras, wat voor dubbele gele vlaggen zorgde. Die situatie bracht Russell ineens in grote problemen, omdat hij kampte met een verminderde turbodruk en vertraging bij het opbouwen van zijn vermogen.

Verstappen zag het gat daardoor vliegensvlug slinken en zat in de laatste meters vlak achter de Mercedes-bolide. "Het zag er close uit op de streep, maar ik denk dat dat vooral kwam doordat George een beetje boost-vertraging had in bocht 15 door de gele vlag", zo nuanceert Verstappen de minieme marge. "Als je naar de laatste stint kijkt, was het altijd een seconde, dus dat is waarschijnlijk ook waar we geëindigd zouden zijn."

Gerelateerd