Juan Pablo Montoya heeft met verbazing gekeken naar de strategische keuzes van Red Bull tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. De voormalig Formule 1-coureur zag hoe teamgenoot Isack Hadjar afgelopen weekend kortstondig groen licht kreeg van de pitmuur om kopman Max Verstappen aan te vallen voor positie, een dynamiek die volgens de Colombiaan duidt op een opmerkelijke verschuiving binnen de renstal.

Op het Baku City Circuit pakte de formatie met een tweede plaats voor Verstappen en een derde plek voor Hadjar haar eerste dubbele podium sinds 2024, vlak achter racewinnaar George Russell van Mercedes. Desondanks zorgde met name het radioverkeer halverwege de race voor opgetrokken wenkbrauwen bij analisten, toen Hadjar op een alternatieve bandenstrategie achter de viervoudig wereldkampioen aansloot en aandrong op een inhaalpoging.

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Montoya ziet verandering

Voor Montoya voelde het radiogesprek tussen Isack Hadjar en diens race-engineer als een breuk met het verleden. Als analist bij F1TV viel het hem direct op dat Hadjar niet zomaar werd teruggefloten toen hij sneller bleek dan zijn Nederlandse teamgenoot Verstappen. "Ze vertelden hem expliciet om netjes te racen, in plaats van dat hij erachter moest blijven", zo analyseert Montoya de opmerkelijke instructie. Volgens de analist toont het moment aan dat de absolute voorkeursbehandeling van Verstappen binnen de renstal langzaam barstjes begint te vertonen: "Toen dacht ik: 'Wow, dat is nieuw.'"

Racetijd

In de beginfase van de race reden Hadjar en Verstappen respectievelijk op de derde en vierde plaats op de baan. Hadjar kreeg op dat moment de duidelijke mededeling via de boordradio: "onthoud, racetijd is hier prioriteit". Niet veel later passeerde Verstappen zijn Franse stalgenoot in de eerste bocht van het circuit. Verstappen stond op dat moment op de medium Pirelli-band, terwijl Hadjar op het zachte rubber onderweg was en na de inhaalactie direct aan de staart van de Nederlander wist te blijven hangen.

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