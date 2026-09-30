Esteban Ocon vertrekt aan het einde van het huidige Formule 1-seizoen bij het team van Haas. De Franse coureur weigert voorlopig echter om zijn tijd in de Formule 1 op te geven.

De Fransman maakte op woensdagochtend na het nieuws vanuit Haas zelf ook bekend dat de samenwerking na de slotrace van dit jaar definitief stopt. Door deze beslissing raakt de rijdersmarkt voor 2027 direct weer in beweging. Ocon bezet momenteel de achttiende positie in het wereldkampioenschap, terwijl teamgenoot Oliver Bearman op de dertiende plaats staat. Nu een langer verblijf bij de formatie van Gene Haas definitief van de baan is, richt de Fransman zijn pijlen op andere mogelijkheden in de paddock om zijn toekomst in de koningsklasse veilig te stellen.

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Trots

Ocon windt er in zijn verklaring geen doekjes om dat de samenwerking niet zonder horten of stoten verliep, maar hij kijkt desondanks strijdbaar terug op zijn tijd bij het team. "Mijn tijd bij Haas F1 Team zal eindigen aan het einde van het seizoen 2026. Ik verlaat dit project met opgeheven hoofd en trots op mijn prestaties onder omstandigheden die, om diverse redenen en factoren buiten mijn controle, niet altijd even gemakkelijk waren", laat Ocon weten. De coureur gaf eerder al aan dat hij zichzelf vanaf heden ziet als een zogeheten 'free agent'. Ondanks de wisselvallige resultaten en de uitdagende omstandigheden binnen de renstal is de rijder vastberaden om op het hoogste niveau actief te blijven.

Toekomst in F1

Ocon zit intussen niet stil en heeft bevestigd dat er al verkennende gesprekken lopen met een andere renstal op de grid. Welk team dat precies is, houdt hij voorlopig voor zich. Zijn intentie is echter glashelder: Ocon wil voorkomen dat hij opnieuw langs de zijlijn belandt en zoekt daarom naar een vast racezitje voor 2027. "Ik ben nog steeds gemotiveerd. Ik heb nog steeds honger naar succes. Dit is absoluut niet het einde van mijn Formule 1-carrière.

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