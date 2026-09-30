Jack Plooij onthult bizar gerucht over Horner rondom Vasseur
Jack Plooij onthult bizar gerucht over Horner rondom VasseurMaak ons je Google-favoriet
Jack Plooij heeft opmerkelijk en bizar gerucht gedeeld over voormalig Red Bull Racing-teambaas Christian Horner. Volgens verhalen die de verslaggever heeft opgevangen, zou Horner achter de schermen bezig zijn met het financieel compenseren van journalisten om negatieve stukken te publiceren over Fred Vasseur, met als uiteindelijke doel om de huidige teambaas van Ferrari onder druk te zetten en zelf diens stoeltje over te nemen.
De verhalen komen naar buiten na een periode waarin Horner, die momenteel zonder functie zit, in verschillende media openlijk hintte op een terugkeer in de koningsklasse en de renstal uit Maranello daarbij als droombestemming noemde. De geruchtenmolen die daardoor op gang kwam, zorgde voor toenemende frictie binnen het Italiaanse team, waar Vasseur de afgelopen weken herhaaldelijk vragen over zijn eigen functioneren moest beantwoorden.
Signalen uit de paddock
In het gesprek bij Race Café brengt Jack Plooij ter sprake hoe de verhoudingen er momenteel voorstaan in de paddock. Volgens Plooij is er rondom de Scuderia een merkwaardige situatie ontstaan waarin Fred Vasseur het mikpunt is geworden van aanhoudende kritiek. Daarbij stelt de analist vernomen te hebben dat Christian Horner daarin een bedenkelijke rol speelt door doelgericht verhalen te laten aanjagen. Wanneer er vervolgens wordt gevraagd om meer duidelijkheid over de situatie, legt Plooij de achtergrond van het gerucht op tafel: "Die wordt nu een beetje gekielhaald. Maar daar zit een heel raar verhaal in. Ik hoorde uit de paddock ook vanuit diverse collega's, dat Christian Horner hier een hele vervelende rol speelt."
Druk op Vasseur
Vervolgens legt Plooij uit wat er volgens zijn bronnen precies gaande is achter de schermen. Het gerucht gaat dat er sprake is van gerichte beïnvloeding van de media om de stoelpoten van de zittende teambaas onder hem vandaan te zagen, al houdt Plooij direct een duidelijke slag om de arm over de feitelijke juistheid van deze geluiden. "Christian Horner is journalisten aan het betalen om artikelen te schrijven om hem onder druk te zetten, want Christian Horner wil deze baan", stelt Plooij. "En of dat waar is, dat weet ik nog niet, want ik heb alleen maar geruchten van één kant. Ik heb het bij Ferrari neergelegd en ik heb nog geen antwoord gekregen." Fred Vasseur is intussen bezig aan zijn vierde seizoen bij de Italiaanse renstal en zag zijn positie als leidinggevende de afgelopen weken al vaker onderwerp van gesprek worden.
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