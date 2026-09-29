Red Bull staakt updates voor Verstappen, Mercedes gaat wél door
Red Bull staakt updates voor Verstappen, Mercedes gaat wél doorMaak ons je Google-favoriet
Red Bull Racing stopt voor de rest van het seizoen met het introduceren van grote updates voor de huidige auto en verlegt de focus naar 2027. Teambaas Laurent Mekies bevestigt dat het recente pakket tijdens het raceweekend in Bakoe naar alle waarschijnlijkheid de laatste grote stap voorwaarts was voor de RB22 van Isack Hadjar en Max Verstappen.
De Oostenrijkse renstal kiest daarmee voor een heel andere technische route dan grote concurrent Mercedes, dat juist een omvangrijk pakket aan vernieuwingen meeneemt naar de komende Grand Prix in Sepang, dat verreden wordt onder de vlag van de Grand Prix van Bahrein. Waar de formatie uit Milton Keynes de blik dus al vroegtijdig op volgend jaar richt, brengt de concurrentie de ontwikkelingsstrijd op de baan juist naar een kookpunt.
Mekies bevestigt technische koerswijziging
Volgens Laurent Mekies markeerde het afgelopen raceweekend op het Baku City Circuit inderdaad het eindpunt van de grootschalige aerodynamische vernieuwingen voor dit jaar. De teambaas legt uit dat "de grote update die het team tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan introduceerde, waarschijnlijk het laatste omvangrijke pakket van 2026 is."
De Franse topman benadrukt dat het personeel in de fabriek in Milton Keynes de aandacht inmiddels doelbewust heeft verplaatst. Mekies stelt dat "het team het grootste deel van zijn middelen al op de auto voor 2027" richt. Gezien de stabiele technische reglementen wil de renstal voorkomen dat er kostbare budget- en windtunneltijd verloren gaat aan een wagen waarvan het concept voor dit seizoen grotendeels vaststaat.
Verstappen vocht direct mee om zege
Op de baan sorteerde dat laatste grote pakket voor Max Verstappen overigens direct effect. De Nederlander kende na een motorwissel een knappe inhaalrace vanaf de achtste startplek en vocht de hele slotfase met George Russell om de overwinning. Uiteindelijk kwam Verstappen als tweede over de streep, op minder dan twee tienden van een seconde van de Britse winnaar.
Ondanks het ontbreken van verdere grote vernieuwingen blijft de jacht van Verstappen op zijn eerste overwinning van het seizoen onverminderd doorgaan. Met zeven podiumplaatsen en 163 punten op zak wil de Oostenrijkse renstal de resterende races vooral intensief benutten om data en ervaring te verzamelen voor het platform van volgend jaar.
Mercedes plant tegenaanval
De keuze van Red Bull staat in schril contrast met de aanpak van Mercedes, waar George Russell en Kimi Antonelli wél vers materiaal vanuit de fabriek mogen verwachten. De huidige leider in het kampioenschap introduceert tijdens het komende raceweekend in Bahrein en Maleisië immers een aanzienlijke upgrade voor de W17 om het gat naar de concurrentie verder te vergroten.
Bij Ferrari kijkt men ondertussen met de nodige scepsis naar de verhalen over de ontwikkelingsstop. Teambaas Fred Vasseur reageert nuchter op de uitspraken vanuit het rivaliserende kamp; Vasseur "gelooft echter niet dat Red Bull volledig klaar is met ontwikkelen en verwacht nog nieuwe updates." De Fransman wijst erop dat onderdelen uit eerdere ontwikkelingsfasen door de productietijd vaak pas later in het najaar hun weg naar het circuit vinden.
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