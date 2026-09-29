Max Verstappen pleit openlijk voor een terugkeer naar traditionele motoren en het afschaffen van kunstmatige inhaalsystemen om het pure racen in de koningsklasse te herstellen. Volgens de viervoudig wereldkampioen zorgt de huidige motorgeneratie door batterijbeperkingen voor een vertekend racebeeld waarbij coureurs te weinig het verschil kunnen maken.

De kritiek van de Nederlander richt zich met name op de enorme invloed van geavanceerde batterijpakketten en hulpmiddelen op het circuit. Verstappen deed zijn uitspraken in de P1 Podcast van Matt Gallagher en Tommy Bellingham, waarin hij uitgebreid zijn licht liet schijnen over de gewenste technische koers van de autosport.

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Verstappen hekelt 'yo-yo-effect' op rechte stukken

Verstappen legt uit dat de grote afhankelijkheid van elektrische energie het karakter van de gevechten op de baan flink heeft veranderd. Doordat de batterijcapaciteit snel leegloopt en vervolgens weer moet worden opgeladen, ontstaat er volgens hem een vertekend beeld tijdens het inhalen op de rechte stukken.

"Het ziet er misschien spannend uit omdat er inhaalacties zijn, maar het zijn geen echte inhaalacties. Dat is niet waar Formule 1 over zou moeten gaan", zo stelt Verstappen helder over de huidige dynamiek op het asfalt. Hij benadrukt dat deze systematiek leidt tot zogeheten 'yo-yo-racen', waarbij posities herhaaldelijk wisselen puur en alleen door het op- en ontladen van elektrisch vermogen.

Beperkingen remmen coureurs af in snelle bochten

Naast de verstoorde inhaalacties wijst Verstappen op de negatieve gevolgen van het energiemanagement voor de rijstijl op verschillende circuits. Om op de rechte stukken over voldoende vermogen te beschikken, moeten rijders op volstrekt onlogische plekken gas terugnemen.

"In sommige snelle bochten rijden we niet eens meer op hoge snelheid, omdat het efficiënter is om te liften en later op het gas te gaan om de inzet later op het rechte stuk te hebben", zo vertelt Verstappen. Deze tactische restricties maken de bolides volgens de coureur 'niet race-georiënteerd', waardoor rijders zelfs tijdens de kwalificatie minder speelruimte hebben om puur op stuurmanschap het verschil te maken.

Verstappen wil rentree van V8-motoren

Om deze problematiek voor eens en voor altijd op te lossen, ziet Verstappen het liefst een radicale ommekeer in het motorreglement met een overstap naar klassieke V8-motoren. In de ogen van de Red Bull-coureur zou de Formule 1 zich weer primair moeten richten op verbrandingsmotoren met aanzienlijk minder hybride ballast aan boord.

Verstappen stelt voor om deze achtcilinders eventueel te combineren met een kleine batterij voor een push-to-pass-mechanisme, naar het voorbeeld van het vroegere KERS-systeem of de huidige opzet in de IndyCar. Een dergelijke ingreep zou het Drag Reduction System (DRS) en andere elektronische hulpmiddelen compleet overbodig maken en weer zorgen voor echte inhaalacties van wiel tot wiel.

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