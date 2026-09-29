Persoonlijke weddenschappen tussen coureurs en hun vaste entourage zorgen geregeld voor bijzondere taferelen in de paddock. Tijdens het raceweekend van de Azerbaijan GP in Bakoe dook er weer een opmerkelijk verhaal op: de trainer van Oscar Piastri weigert zijn snor af te scheren totdat de coureur een raceoverwinning weet te boeken.

De opvallende afspraak werd naar buiten gebracht door de bekende fotograaf Kym Illman, die op sociale media een tiendelige fotoserie deelde, waarop ook de trainer van Piastri te zien was. De trainer van de Australiër verscheen daarin in officiële teamkleding van McLaren met een uitgesproken snor en baard, wat direct voor de nodige bekijks zorgde bij de volgers van de sport. Illman legde uit dat deze snor pas geschoren wordt als Piastri zijn eerste zege van dit seizoen te pakken heeft.

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Opmerkelijke weddenschap

Illman deelt op Instagram geregeld beelden achter de schermen van de koningsklasse en gaf tekst en uitleg bij de opmerkelijke afspraak tussen Piastri en diens begeleider. "De galerij van de GP van Azerbeidzjan wordt aangevoerd door de trainer van Oscar, die gezworen heeft zijn snor niet af te scheren totdat Oscar een race wint", schrijft de fotograaf bij zijn fotoserie.

Voor Piastri levert de weddenschap een speels element op in een veeleisend racejaar. De coureur wist dit lopende seizoen echter nog geen Grand Prix op zijn naam te schrijven, waardoor de gezichtsbeharing van zijn trainer voorlopig onaangeroerd blijft. Tijdens de race in de straten van Bakoe, die uitzonderlijk op zaterdag werd verreden en werd gewonnen door George Russell, kwam de Australiër uiteindelijk als dertiende over de finishlijn.

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