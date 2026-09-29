Pérez luidt noodklok over 2026-regels: 'Er gaat iets ergs gebeuren'
Pérez luidt noodklok over 2026-regels: 'Er gaat iets ergs gebeuren'Maak ons je Google-favoriet
Sergio Pérez slaat groot alarm over de veiligheid in de Formule 1. De Mexicaanse routinier waarschuwt dat de enorme snelheidsverschillen tussen de bolides met de nieuwe motorreglementen vroeg of laat tot een zware klapper gaan leiden en neemt de Azerbeidzjaanse Grand Prix als voorbeeld.
De hybride krachtbronnen werken tegenwoordig met een verdeling waarbij het elektrisch vermogen een gigantisch aandeel heeft gekregen, en dat zorgt op de rechte stukken voor uiterst onvoorspelbare taferelen. Volgens Pérez worden de onderlinge verschillen in vermogensafgifte simpelweg onverantwoord groot zodra coureurs de strijd met elkaar aangaan. Dit gebeurde ook weer tijdens de race in Bakoe.
Pérez ontsnapt aan zware crash in Bakoe
Pérez beleefde afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit in Baku een hachelijk moment in een direct gevecht met Liam Lawson. De coureur van Cadillac merkte tijdens het verdedigen van zijn positie dat het verschil in topsnelheid levensgroot was. "Ik zou een enorme klapper hebben gemaakt met Lawson als ik hem verdedigde, omdat het verschil in vermogensafgifte en kracht tussen motoren te gevaarlijk is", zo legt Pérez uit.
Pérez stelt dat het incident in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad aantoont dat de huidige situatie op de baan simpelweg onhoudbaar wordt. "Meer dan wat dan ook, is het een race waarin we veel moeten herzien wat er gebeurt met het energiemanagement, het verschil in motor", aldus de Mexicaan, die vreest voor ernstige gevolgen. "Ik vrees dat er snel iets ergs gaat gebeuren, als we geen veranderingen aanbrengen in de reglementen."
Pérez vestigt zijn hoop daarom op verdere aanpassingen in het reglement om het veld weer dichter bij elkaar te brengen en de risico's in te dammen. "Ik hoop dat ze het gat kunnen dichten, want op dit moment voelt het alsof Mercedes en Red Bull een zeer sterke motor hebben. Ze kunnen je pakken op plaatsen waar de vermogensafgifte zo slecht en anders is bij ons. Het snelheidsverschil is te gevaarlijk."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Stewards delen meerdere straffen uit na vijf incidenten in GP Azerbeidzjan
- 26 september 2026 18:39
- 7
FIA geeft fout met safety car-borden toe, maar deelt toch straf uit in Azerbeidzjan
- 27 september 2026 12:32
Vier onderzoeken lopen na GP Azerbeidzjan, ook Red Bull moet zich bij FIA melden
- 26 september 2026 15:24
- 3
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
BREAKING! Fernando Alonso tekent nieuw contract en stelt pensioen nog even uit
Verstappen verliest dragrace naar de finish van Russell in sensationele Grand Prix van Azerbeidzjan
Hierdoor kan Verstappen geen Le Mans rijden in 2027 | GPFans Raceteam
Juncadella gefrustreerd ondanks 28 goedgemaakte posities in Verstappen-AMG: "Kwamen wat tekort"
Net binnen
VIDEO | 'Verstappen profiteert van ingreep Red Bull Ford’ | GPFans Special
- 56 minuten geleden
'Gifkikker Horner is precies wat F1-team Ferrari nodig heeft om verder te komen'
- 2 uur geleden
Red Bull staakt updates voor Verstappen, Mercedes gaat wél door
- 3 uur geleden
Vettel hint op F1-terugkeer: 'Sta open voor een rol'
- 3 uur geleden
Pérez luidt noodklok over 2026-regels: 'Er gaat iets ergs gebeuren'
- Vandaag 15:02
Verstappen hekelt batterijen: 'Wat je ziet, zijn geen echte inhaalacties'
- Vandaag 14:21
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Antonelli en Haas zien punten vervallen richting Azerbeidzjan
- 21 september
Uitslag GP Italië staat op losse schroeven: Audi bevestigt hoger beroep
- 10 september
FIA velt oordeel over Mercedes-coureurs en meer, startopstelling aangepast na straf
- 12 september
Norris reageert ferm na opmerking over drankje: 'Mag drinken wat ik wil'
- 13 september
F1 Driver Of The Day 2026: het complete overzicht van dit seizoen op een rijtje
- 19 september
Verstappen reageert lachend op woorden Antonelli: 'Geen comeback voor mij'
- 13 september