Sergio Pérez slaat groot alarm over de veiligheid in de Formule 1. De Mexicaanse routinier waarschuwt dat de enorme snelheidsverschillen tussen de bolides met de nieuwe motorreglementen vroeg of laat tot een zware klapper gaan leiden en neemt de Azerbeidzjaanse Grand Prix als voorbeeld.

De hybride krachtbronnen werken tegenwoordig met een verdeling waarbij het elektrisch vermogen een gigantisch aandeel heeft gekregen, en dat zorgt op de rechte stukken voor uiterst onvoorspelbare taferelen. Volgens Pérez worden de onderlinge verschillen in vermogensafgifte simpelweg onverantwoord groot zodra coureurs de strijd met elkaar aangaan. Dit gebeurde ook weer tijdens de race in Bakoe.

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Pérez ontsnapt aan zware crash in Bakoe

Pérez beleefde afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit in Baku een hachelijk moment in een direct gevecht met Liam Lawson. De coureur van Cadillac merkte tijdens het verdedigen van zijn positie dat het verschil in topsnelheid levensgroot was. "Ik zou een enorme klapper hebben gemaakt met Lawson als ik hem verdedigde, omdat het verschil in vermogensafgifte en kracht tussen motoren te gevaarlijk is", zo legt Pérez uit.

Pérez stelt dat het incident in de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad aantoont dat de huidige situatie op de baan simpelweg onhoudbaar wordt. "Meer dan wat dan ook, is het een race waarin we veel moeten herzien wat er gebeurt met het energiemanagement, het verschil in motor", aldus de Mexicaan, die vreest voor ernstige gevolgen. "Ik vrees dat er snel iets ergs gaat gebeuren, als we geen veranderingen aanbrengen in de reglementen."

Pérez vestigt zijn hoop daarom op verdere aanpassingen in het reglement om het veld weer dichter bij elkaar te brengen en de risico's in te dammen. "Ik hoop dat ze het gat kunnen dichten, want op dit moment voelt het alsof Mercedes en Red Bull een zeer sterke motor hebben. Ze kunnen je pakken op plaatsen waar de vermogensafgifte zo slecht en anders is bij ons. Het snelheidsverschil is te gevaarlijk."

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