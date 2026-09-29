'Gifkikker Horner is precies wat F1-team Ferrari nodig heeft om verder te komen'

In de podcast van GPFans Raceteam laten journalist Jan Bolscher en presentator Sebastiaan Kissing hun licht schijnen over de aanhoudende geruchten rondom de leiding van Ferrari. Christian Horner flirt openlijk met een rol bij de Italiaanse renstal, terwijl de druk op teambaas Frédéric Vasseur zienderogen toeneemt.

De positie van de huidige leiding in Maranello ligt dan ook flink onder een vergrootglas. De Scuderia bezet op dit moment weliswaar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, maar wist al vier opeenvolgende races geen podiumplek te veroveren met coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Kissing trapt het gesprek af door te wijzen op de reactie van de Fransman: "Vasseur lijkt op de schopstoel te zitten bij Ferrari. Wat denk jij ervan, dat eventueel een Christian Horner naar Ferrari gaat? Vasseur lijkt het niet echt te ontkennen, dat is het gekke."

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Uithalen in autobiografie

Bolscher haakt direct in op de recente onthullingen uit de nieuwe autobiografie van Horner, getiteld Drive. Het boek zorgt voor behoorlijk wat ophef in de Formule 1-paddock vanwege de ongezouten meningen die erin staan opgetekend over voormalige sleutelfiguren binnen de sport. "Ja, Horner schrijft dat in zijn nieuwe boek", legt Bolscher lachend uit. "Maar dat boek is sowieso schandalig, want echt iedereen krijgt het te verduren."

In het boek spaart de voormalig teambaas zijn oude collega's allerminst, zo somt de analist op: "Adrian Newey is een mafkees en moeilijk in de omgang, Franz Tost was getrouwd met het circuit, Marko had een hekel aan Jos Verstappen en wilde Max helemaal niet binnenhalen, Daniel Ricciardo was een krent, want die diende iedere koffie in bij het bedrijf." Die uitlatingen over Helmut Marko staan overigens haaks op eerdere verklaringen, waarin juist naar voren kwam dat de Oostenrijker destijds een doorslaggevende rol speelde bij het contracteren van Max Verstappen.

Ferrari als uitzondering voor Horner

Christian Horner zit sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing in 2025 zonder team, maar stelt normaal gesproken harde eisen aan een eventuele terugkeer in de koningsklasse. De Brit liet eerder doorschemeren alleen te willen instappen bij een formatie wanneer hij mede-eigenaar kan worden door middel van een aandelenpakket. Voor de roemruchte renstal uit Maranello blijkt die voorwaarde echter niet te gelden.

Bolscher benadrukt dat Maranello voor de Brit een unieke status heeft. "En hij schrijft dus dat Ferrari het enige merk is waar hij voor zou willen werken, zonder aandelen in het bedrijf te krijgen", verduidelijkt de Senior Editor. "Horner zegt namelijk steeds dat hij alleen met een Formule 1-team in zee gaat, als hij aandelen krijgt. Voor Ferrari zou hij wel in loondienst worden." Desondanks is er op dit moment geen sprake van concrete onderhandelingen of een officieel aanbod vanuit Italië.

Ferrari mist gif

Vasseur reageerde afgelopen weekend tegenover onder andere de aanwezige media getergd op de aanhoudende geruchten door te stellen dat de voormalig Red Bull-chef simpelweg op zoek is naar werk en overal een lijntje uitgooit. Toch ziet Bolscher de sportieve worsteling van de Franse leiding als een voedingsbodem voor speculaties: "Dat Vasseur een beetje op de schopstoel zit, dat speelt al wel langer. Het is ook nu bij Ferrari weer niet wat ze hadden gehoopt."

Volgens Bolscher zou een figuur als Horner juist een ontbrekend element kunnen toevoegen aan de organisatie van de Scuderia. "En ik denk wel dat Horner iemand is die Ferrari verder kan brengen, juist omdat hij zo'n gifkikker is. Ferrari mist gif. Zij hebben vroeger jarenlang de beste auto gehad en gedomineerd en ze hadden dat soort dingen ook nooit nodig, maar Ferrari is nu al heel lang niet meer het te kloppen team. Zo gedragen ze zich alleen wel nog steeds."

De analist wijst tot slot op de tamme houding van de Italianen in het politieke en mediale schaakspel binnen de Formule 1. "Je hoort nooit gekke uitspraken, er wordt nooit een beetje modder gegooid in de media, ze doen nooit mee aan opstootjes zoals tussen Horner en Toto Wolff destijds, bijvoorbeeld", besluit Bolscher. "Ik vind dat dat is wat Ferrari mist: meer gif, meer gekkigheid. Ze moeten een beetje tegen dingen aanschoppen. En dan is Horner een hele goede kandidaat."

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