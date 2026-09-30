De Formule 1 strijkt dit weekend neer op het Sepang International Circuit voor de verplaatste Grand Prix van Bahrein in Maleisië, en inmiddels is het officiële persconferentieschema voor de coureurs en teambazen vastgesteld. Omdat het in Maleisië zes uur later is dan in Nederland, moeten de Nederlandse volgers op donderdag en vrijdag vroeg inschakelen om de mediasessies live te kunnen volgen.

Het circuit van Sepang ontbrak sinds 2017 op de racekalender, maar fungeert dit seizoen als eenmalige uitvalsbasis voor het evenement dat vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten niet in Bahrein kan worden verreden. Hoewel de race formeel onder de vlag en organisatie van Bahrein valt, vinden alle activiteiten op Maleisische bodem plaats van vrijdag 2 oktober tot en met zondag 4 oktober.

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Persconferentie coureurs

Op donderdag 1 oktober schuiven zes coureurs in twee verschillende groepen aan in de perszaal. De eerste sessie begint om 07:30 uur Nederlandse tijd. In dit eerste blok maken Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas) en Max Verstappen (Red Bull) hun opwachting. Voor Verstappen volgt dit persmoment na een derde plaats in Bakoe, al wacht de Nederlander dit seizoen nog altijd op zijn eerste overwinning en heeft zijn team besloten geen verdere updates meer door te voeren aan de auto.

Direct aansluitend volgt om 08:00 uur Nederlandse tijd. het tweede deel van de rijderspersconferentie. Hierin nemen Pierre Gasly (Alpine), de recent verlengde Lance Stroll (Aston Martin) en de 19-jarige Arvid Lindblad (Racing Bulls) plaats achter de microfoons. Gasly kende een bewogen periode nadat een podiumplek uit Monaco hem via een FIA-besluit werd ontnomen, Stroll zag zijn contract bij Aston Martin dus onlangs verlengd worden en Lindblad behaalde in zijn eerste racejaar al een zevende startplek en een zesde positie als beste raceresultaat.

Persconferentie teambazen

Op vrijdag 2 oktober, tussen de eerste twee vrije trainingen door, is het de beurt aan de teamvertegenwoordigers. Deze sessie staat gepland om 08:30 uur Nederlandse tijd. Drie prominente kopstukken nemen plaats in de perskamer: Flavio Briatore namens Alpine, Fred Vasseur van Scuderia Ferrari en James Vowles van Williams. De sessie met de leidinggevenden bevat voldoende actuele gespreksonderwerpen. Briatore uitte zich recent kritisch richting een rechter van het FIA-hof en zag zijn team afgelopen weekend een dubbele uitvalbeurt noteren in Bakoe, waarbij vooral Franco Colapinto de gebeten hond is en er veel ook rondom Briatore te doen was. Vasseur is ook een veelbesproken persoon op dit moment. Zijn positie zou onder meer onder vuur liggen met een op de achtetgrond loerende Christian Horner.

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