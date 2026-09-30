Max Verstappen heeft zich openhartig uitgelaten over het vaderschap en de emotionele impact van het zien opgroeien van zijn dochter.

De coureur van Red Bull Racing legt uit dat het gezinsleven zijn prioriteiten buiten het circuit compleet heeft veranderd, al blijft zijn aanpak achter het stuur van zijn Formule 1-bolide onaangetast. Verstappen werd in 2025 voor de eerste keer vader toen hij samen met zijn vriendin Kelly Piquet dochtertje Lily verwelkomde. Binnen het huishouden in Monaco maakt ook bonusdochter Penelope deel uit van het gezin. Hoewel de Nederlander zijn dochter bewust afschermt van de camera's en de spotlights in de Formule 1-paddock om haar een rustige jeugd te geven, deelt hij nu zeldzame details over hoe hij zijn rol als vader ervaart.

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Verstappen geniet van kleine ontwikkelingen

Gevraagd naar wat hij het allermooiste vindt aan het vaderschap, hoeft Verstappen niet lang na te denken. "Eerlijk gezegd gewoon haar zien groeien en dat ze mijn naam noemt", vertelt de Limburger openhartig in de P1 with Matt & Tommy-podcast. "Iedere week dat ik thuiskom leert ze weer nieuwe dingen. Het is prachtig om haar evolutie als mens te zien en hoe ze groeit. Aan de ene kant wil je niet dat ze opgroeit en hoop je dat ze zo blijft, maar tegelijkertijd wil ik ook juist zien hoe ze groot wordt. Dat is echt heel mooi."

Geen twijfel in de cockpit

Toch trekt Verstappen een duidelijke grens tussen zijn gevoelsleven thuis en zijn acties op de baan. Waar in de autosport weleens wordt gesuggereerd dat een coureur voorzichtiger wordt zodra hij vader is, ontkracht de Red Bull-kopman dat resoluut. "Zodra ik mijn helm opzet en op het circuit aan het racen ben, weet ik precies wat gevaarlijk is en wat niet", benadrukt Verstappen. "Soms heb je dingen zelf ook niet in de hand, maar ik weet drommels goed wat ik wel en niet kan doen. Het is heus niet zo dat ik aan haar denk wanneer ik een inhaalactie inzet. Op dat moment probeer ik puur die andere coureur te passeren."

Prioriteiten buiten het raceweekend verlegd

Dat betekent volgens Verstappen echter niet dat de gezinsuitbreiding geen sporen nalaat buiten de racerij. Juist op de dagen tussen de raceweekenden door is zijn blik verruimd en draait het niet langer dag en nacht uitsluitend om afstellingen, data en rondetijden. Waar hij afgelopen zaterdag in de Grand Prix van Azerbeidzjan op het stratencircuit van Bakoe nog als tweede over de meet kwam, schakelt hij direct daarna om naar het gezinsleven. "Buiten het racen om draait het er natuurlijk om dat je probeert zoveel mogelijk tijd thuis door te brengen en er gewoon echt te zijn", besluit Verstappen.

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