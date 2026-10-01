Alex Brundle maakt zich grote zorgen over de recente technische upgrades bij McLaren. Volgens de analist van F1 TV kan het grote pakket aan nieuwe onderdelen dat het team meenam naar onder andere Azerbeidzjan wellicht meteen worden afgeschreven wegens ernstige ontwerpfouten. Dat zou een flinke financiële en sportieve tik zijn voor de regerend wereldkampioenen.

De waarschuwing volgt na een uiterst teleurstellende race in Bakoe, waar afgelopen zaterdag de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap werd afgewerkt. McLaren wist tijdens die Grand Prix geen enkel punt te pakken. Lando Norris werd uit de wedstrijd gekegeld door Franco Colapinto bij een herstart, terwijl Oscar Piastri zelf met blokkerende wielen van de baan ging in bocht 1. De problemen met de techniek en het chassis bleken echter veel dieper te zitten.

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Scheuren in de MCL40 op het Baku City Circuit

Brundle legt in de F1 Nation-podcast uit dat de nieuw ontworpen onderdelen van de MCL40 niet opgewassen waren tegen de krachten op het stratencircuit. "Ze hebben een probleem, namelijk dat die upgrade niet structureel sterk genoeg is, waardoor je ze het hele weekend hebt gezien met scheuren in de vloer aan de zijkant van de auto. Lando Norris werd opnieuw verteld om de kerbstones te vermijden midden in de Grand Prix." Dat de coureurs hun lijnen moesten aanpassen, maakt volgens hem duidelijk dat de onderdelen in de praktijk niet leveren wat ervan verwacht werd.

Dure uren in de windtunnel mogelijk weggegooid

Brundle vreest dan ook dat dit een flinke impact heeft binnen het budgetplafond van de Formule 1. Het ontwikkelen van nieuwe upgrades kost immers niet alleen veel geld, maar het snoept ook waardevolle uren in de windtunnel af. Als de aerodynamica vervolgens op de baan scheurt en breekt, heb je een serieus probleem. "Als ze een upgrade hebben meegenomen die misschien aerodynamisch ergens later in het seizoen zou kunnen helpen, maar ze kunnen hem dan niet gebruiken omdat hij niet structureel sterk genoeg is om daadwerkelijk te functioneren, dan zou die upgrade in de prullenbak kunnen. Er is geen grotere ramp in de Formule 1 tegenwoordig dan een hoop geld en windtunneltijd te besteden, vooral wanneer je de regerend kampioen bent, aan upgrades die niet werken."

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