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Verstappen and Mekies at Red Bull

VIDEO | Red Bull vreest voor gridstraf Verstappen en stelt onderzoek in

VIDEO | Red Bull vreest voor gridstraf Verstappen en stelt onderzoek in

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De Formule 1 buigt zich over het slot van het raceseizoen en Frédéric Vasseur reageert op de lobbyende Christian Horner die lijkt te azen op de positie van de Fransman bij Ferrari. Welkom bij de GPFans Recap, de serie waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen week, even voor je op een rijtje zetten.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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