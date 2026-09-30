VIDEO | Red Bull vreest voor gridstraf Verstappen en stelt onderzoek in
VIDEO | Red Bull vreest voor gridstraf Verstappen en stelt onderzoek inMaak ons je Google-favoriet
De Formule 1 buigt zich over het slot van het raceseizoen en Frédéric Vasseur reageert op de lobbyende Christian Horner die lijkt te azen op de positie van de Fransman bij Ferrari. Welkom bij de GPFans Recap, de serie waarin we het belangrijkste nieuws van de afgelopen week, even voor je op een rijtje zetten.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
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