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Special Mercedes livery for home race Petronas in Malaysia

Mercedes lanceert speciale kleurstelling voor thuisrace Petronas in Maleisië

Special Mercedes livery for home race Petronas in Malaysia — Foto: © Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Mercedes lanceert speciale kleurstelling voor thuisrace Petronas in Maleisië

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Mercedes zal met een speciale kleurstelling rijden in de F1 Grand Prix van Bahrein aankomend weekend. De wedstrijd is natuurlijk verplaatst naar Maleisië en dat is het thuisland van de titelsponsor van de Zilverpijlen, Petronas.

De Duitse formatie maakt een uitmuntend Formule 1-seizoen mee in 2026. Met Mercedes ruim voor Ferrari, McLaren en Red Bul in het constructeurskampioenschap is het duidelijk wie de nieuwe reglementen als beste onder de knie heeft. Andrea Kimi Antonelli heeft een flink gat van 66 punten naar teamgenoot George Russell, die op zijn beurt is weggelopen van Lewis Hamilton dankzij podiums op Zandvoort en Monza evenals de overwinning in Azerbeidzjan. Hamilton heeft sinds zijn eerste zege voor Ferrari in Barcelona slechts één keer op het podium gestaan.

Speciale kleurstelling

Antonelli en Russell zullen met meer turquoise op de W17-bolide verschijnen op het Sepang International Circuit. Samen met Mercedes viert Petronas namelijk dat de Formule 1 is teruggekeerd naar Maleisië, het thuisland van de oliemaatschappij. De kleurstelling is vergelijkbaar met die van Singapore twee jaar geleden, toen Petronas vierde dat het bedrijf vijftig jaar bestond.

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