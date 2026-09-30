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Verstappen after Sprint at Silverstone

Verstappen bestempeld als favoriet: 'Sepang geweldig voor coureurs die tot het uiterste gaan'

Verstappen after Sprint at Silverstone — Foto: © Red Bull Content Pool

Verstappen bestempeld als favoriet: 'Sepang geweldig voor coureurs die tot het uiterste gaan'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Juan Pablo Montoya ziet in Max Verstappen de grote favoriet voor de zege tijdens de F1 Grand Prix van Bahrein, die aankomend weekend in Maleisië wordt verreden. Volgens de voormalig Formule 1-coureur past de lay-out van het uitdagende Sepang International Circuit perfect bij de rijstijl en de wagenbeheersing van de viervoudig wereldkampioen.

De koningsklasse keert dit weekend onverwachts terug op het Sepang, nadat de wedstrijd in Maleisië op de kalender is gekomen als officiële vervanger van de Grand Prix van Bahrein, die werd afgelast vanwege de politieke onrust in het Midden-Oosten. De lichten gaan op zondag 4 oktober om 9:00 uur Nederlandse tijd uit na de vrije trainingen op vrijdag en nog een vrije training en de kwalificatie op zaterdag. Verstappen is de meest recente F1-winnaar op Sepang, toen hij in 2017 Lewis Hamilton en toenmalig Red Bull Racing-teamgenoot Daniel Ricciardo versloeg.

Sepang als ultieme beproeving voor coureurs

Voor Montoya brengt de terugkeer naar het Aziatische land mooie herinneringen met zich mee, al weet de zevenvoudig Grand Prix-winnaar maar al te goed hoe genadeloos Maleisië kan zijn. "Het is echt geweldig. Ik heb er zelf geracet en het is ongelooflijk. Het is eerlijk gezegd één van mijn favoriete circuits. Als je me vraagt wat mijn favoriete baan is, dan is het Sepang", vertelde de Colombiaan, die overigens nooit zelf in Maleisië wist te winnen, bij F1 TV.

Volgens Montoya vraagt de omloop om een compromisloze aanpak, zeker in de snelle doordraaiers. "Het is niet zozeer dat de zeer snelle bochten niet vol gas zijn, maar ze zijn vol gas als je denkt dat je dapper of dom genoeg bent om het te proberen. Het lukte me vaak om door die bochten te komen, maar ik heb ook vaak meegemaakt dat ik er vanaf vloog", lachte hij.

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Karakter van de baan speelt Verstappen in de kaart

Het vloeiende ontwerp van Sepang verschilt wezenlijk van veel van de moderne banen die we tegenwoordig op het programma zien staan. De brede combinaties op hoge snelheid vragen om uiterste stuurmanskunst en lef. Die karakteristiek zorgt ervoor dat de aanvallende rijders direct komen bovendrijven ten opzichte van coureurs die liever wat marge houden, iets wat in de kaart speelt van Max Verstappen. Montoya verwacht dat de Limburger sterk voor de dag zal komen op Sepang. "Het is zo'n circuit waar je je auto echt kunt uitdagen. Ik denk dat het een geweldige baan is voor coureurs zoals Max, die de auto graag tot het uiterste drijven."

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