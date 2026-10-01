Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Aankomende februari wordt de Meguiar's Bathurst 12 Hour verreden. Er zouden maar liefst vier Formule 1-coureurs geïnteresseerd zijn in de wedstrijd op het Mount Panorama Circuit. Eén daarvan is uiteraard Max Verstappen met zijn eigen Mercedes-AMG-team Verstappen Racing.

De Bathurst 12 Hour werd in de jaren negentig een aantal keer georganiseerd, voordat het sinds 2007 een vast plekje op de kalender kreeg in februari. Sinds 2011 wordt er geracet met GT3-auto's en sinds 2016 maakt het deel uit van de Intercontinental GT Challenge, het globale GT3-kampioenschap waar onder andere ook de 24-uursraces op de Nürburgring en Spa-Francorchamps deel van uitmaken. De Australische endurance-wedstrijd wordt gehouden op Mount Panorama, een klassiek circuit waar de muren dichtbij staan en de hoogteverschillen gigantisch zijn. GT-legende Kévin Estre omschreef de baan ooit als half Nordschleife en half Macau.

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Ook Antonelli in de Bathurst 12 Hour?

Volgens FOX Sports Australia, die overigens de uitzendrechten hebben voor de Bathurst 12 Hour, hebben vier F1-coureurs laten weten mee te willen doen. De beruchte GT3-race staat op de planning voor zondag 14 februari, anderhalve week voor de wintertest van de koningsklasse.

Het komt niet als een verrassing dat Verstappen als één van de geïnteresseerden is bestempeld. De Nederlander heeft zijn eigen team en heeft al vaker de wens uitgesproken om aan deze race mee te doen.

Lance Stroll heeft naar verluidt eveneens aangegeven mee te willen doen in Bathurst. De Aston Martin-coureur maakt afgelopen april al zijn GT3-debuut tijdens de GT World Challenge op Paul Ricard. Hij kon die race doen, omdat Bahrein en Saoedi-Arabië afgelast waren en de F1-coureurs wekenlang eigenlijk niks te doen hadden.

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Dan is er nog Andrea Kimi Antonelli, de huidige kampioenschapsleider. Zijn vader Marco heeft een eigen GT3-team in het Italiaanse GT-kampioenschap met Mercedes-AMG, hetzelfde merk als waar Verstappen Racing mee uitkomt. Marco Antonelli wil naar verluidt op Mount Panorama racen samen met zijn zoon.

De vierde en laatste coureur zou Valtteri Bottas zijn. De Cadillac-coureur heeft nooit eerder deelgenomen aan een GT-race, maar hij heeft een Australische partner en brengt veel tijd in het land door. De Fin zou in een Corvette kunnen stappen, aangezien Chevrolet en Cadillac allebei onder General Motors vallen.

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