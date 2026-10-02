Oververhitte Verstappen achter Hadjar in tweede vrije training Maleisië, Leclerc het snelst

Charles Leclerc heeft de tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Bahrein in Maleisië als snelste afgesloten. Op het circuit van Sepang eindigde de Ferrari-corueur bovenaan de tijdenlijst met een 1:37.528. Isack Hadjar en Lando Norris completeerden de top drie.

Max Verstappen trapte het raceweekend in Sepang vrijdagochtend sterk af. De viervoudig wereldkampioen klokte de snelste tijd en eindigde zo bovenaan de tijdenlijst. George Russell eindigde op de tweede stek, gevolgd door Red Bull Racing-collega Isack Hadjar. Een sterk begin voor de Oostenrijkse formatie, maar de Fransman zal zondag echter hoe dan ook niet vanaf de eerste twee startrijen aan de race beginnen. Red Bull Racing heeft een nieuwe ICE in de RB22 van Hadjar geplaatst, wat hem een gridstraf van vijf plaatsen kost.

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Donkere wolken pakken zich samen boven Sepang

Bij het vrijgeven van de baan voor de tweede oefensessie bedroeg de buitentemperatuur maar liefst 34 graden Celsius, waarmee het asfalt onder de Maleisische zon was opgewarmd tot ruim 59 graden Celsius. In tegenstelling tot vrijdagochtend hingen er nu echter zichtbaar grote regenwolken boven het circuit van Sepang. Russell ging er direct in de openingsfase even voorzitten op de mediums en klokte een 1:38.020, maar Verstappen dook hier direct ruimschoots onderdoor met een 1:37.785. Leclerc positioneerde zich in de Ferrari op de derde plek met zijn eerste ronde; een 1:38.039. Het leek erop dat de rijders vanwege de dreiging van neerslag zo snel mogelijk een aantal snelle ronden wilden verrijden.

Nieuwe neus voor oververhitte Verstappen

Hadjar kende ondertussen een rommelige openingsessie: "De auto stuitert als een gek, het is echt bizar. Ik kan totaal niet pushen", klonk het gefrustreerd over de boordradio. Na de eerste twintig minuten bestond de top vijf uit: Verstappen (1:37.785), Russell (+0,235), Leclerc (+0,254), Antonelli (+0,275) en Lawson (0,771). Verstappen was op dit moment even uit de auto geklommen. De Nederlander liet aan zijn team weten dat zijn benen ontzettend warm werden, waarna hij in de garage even het nodige koelwerk verrichtte. Ook werd er een nieuwe neus op zijn RB22 geschroefd, wat het extreme stuiteren zou moeten verbeteren.

Fel duel tussen Lindblad en Bortoleto

Bij het ingaan van het laatste halfuur verschenen er meerdere rijders op de zachte band op het circuit, wat voor verschuivingen in de tijdenlijst zorgde. Leclerc nam met een 1:37.528 de eerste positie over, gevolgd door Hadjar (+0,099) en Norris (+0,137). Voor de McLaren-coureur was het de eerste keer dat hij zich in de bovenste regionen van de tijdenlijst meldde. Verstappen was op dit punt bezig met een racesimulatie op de medium band, waarbij hij zeer constant in de 1:45 reed. Na vijftien ronden gaf hij aan dat de gele sloffen het voor gezien hielden, iets wat we eerder Bortoleto ook hoorden zeggen. Lindblad en Bortoleto kregen het ondertussen met elkaar aan de stok, en waren in de tweede vrije training maar liefst drie ronden constant met elkaar in gevecht.

Leclerc het snelst, Hadjar op twee

Met nog een kleine twee minuten op de klok werd de gele vlag gezwaaid. Bortoleto viel stiel met een kapotte versnellingsbak. Daarmee liep de tweede vrije training ook direct op zijn eind. Zo eindigde Leclerc bovenaan de tijdenlijst met een 1:37.528, gevolgd door Hadjar, Norris, Verstappen en Hamilton.

Uitslag tweede vrije training Grand Prix van Bahrein in Maleisië

Geschreven door Jan Bolscher - Senior Editor en Formule 1-verslaggever Jan Bolscher (29) is een Nederlandse Formule 1-journalist, geaccrediteerd door zowel de Nederlandse Sport Pers (NSP) als de Formule 1. Hij heeft ruim zeven jaar ervaring in de Formule 1-journalistiek en doet verslag vanuit de Formule 1-paddock, waar hij de coureurs interviewt en een breed netwerk met de teams, de FIA en de Formule 1 heeft opgebouwd. Doordat hij in nauw contact staat met de persmanagers van de Formule 1-teams, de Forrmule 1 en de FIA, weet Jan als eerste rondgaande geruchten te ontkrachten of te bevestigen. Daarnaast draagt hij de titels Senior Editor en Brand Manager Assistent bij GPFans. In deze rollen vormt hij een leidende draad binnen de redactie. Bekijk volledige biografie

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